با تخصیص یک همت اعتبار ملی آبرسانی در سال گذشته، پنج تانکر به ناوگان آبرسانی عشایر استان اصفهان اضافه شد.

افزوده شدن پنج تانکر برای آبرسانی به عشایر استان اصفهان

افزوده شدن پنج تانکر برای آبرسانی به عشایر استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: سازمان امور عشایر کشور امسال نیز مجدد یک همت برای تنش آبی در نظر گرفته است.

اشکبوس رضایی افزود: حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری در قالب ۶۵ هزار نفر جمعیت با ۱.۲ میلیون رأس دام و حدود ۱.۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی در استان اصفهان حضور دارند.

وی در خصوص کوچ قشلاق عشایر استان نیز گفت: عشایر را تشویق کرده‌ایم زودتر کوچ کنند تا با سامانه بارشی برخورد نکنند، اما استان‌های مقصد مانند بوشهر تاریخ ورود را از حدود ۱۵ آبان اعلام کردند.

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان در خصوص سرپناه‌های عشایری نیز گفت: این موضوع در استان چالش‌برانگیز بوده و در تهران پیگیری شده و برای دارندگان پروانه بهره‌برداری قرار است طرح‌های مرتعداری اجرا و از پرونده‌سازی پرهیز شود.

رضایی همچنین خواستار تعیین ظرفیت مجدد دام در مراتع استان شد و گفت: در برخی مراتع ظرفیت بالا دیده شده در حالی که دام کمتر است و دستور ویژه برای بازنگری ظرفیت مراتع ضروری است تا هم حقوق عشایر و هم حفاظت مرتع رعایت شود.