معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای محیط‌بان ایلام، از جذب ۴۸۰ نیروی جدید، تأمین تجهیزات و پیگیری مطالبات کارکنان محیط‌زیست خبر داد.

آیین تجلیل از خانواده‌های شهدای محیط‌بان استان ایلام، با حضور شیناانصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، در سالن آمفی‌تئاتر حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان برگزار شد و در آن از ایثارگری و فداکاری ۱۵۴ شهید محیط‌بان تجلیل به عمل آمد.

«شینا انصاری»معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در این آیین با اعلام خبر‌های خوب برای محیط‌بانان گفت: با تصویب سند نیروی انسانی، امسال جذب ۴۸۰ نفر در دستور کار قرار گرفته است که با اولویت‌بندی بخش‌هایی از جمله حوزه‌های حقوقی و فناوری اطلاعات، بخشی از کمبود نیروی انسانی جبران خواهد شد.

وی همچنین از صدور دستورات ویژه برای اولویت‌بندی تأمین تجهیزات مورد نیاز محیط‌زیست خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از مشکلات موجود با برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مناسب برطرف شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور درباره تأمین البسه و تجهیزات محیط‌بانان نیز گفت: رویکرد سازمان در خرید البسه و تجهیزات، خرید متمرکز است تا ضمن ایجاد وحدت رویه، نیاز‌های محیط‌بانان به شکل منسجم‌تری تأمین شود.

انصاری با اشاره به دغدغه کارکنان درباره عوارض آلایندگی اضافه کرد: طبق آئین‌نامه، ۵۰ درصد عوارض آلایندگی صنایع باید برای امور محیط‌زیستی هزینه شود و سازمان بر نحوه هزینه‌کرد این منابع نظارت دقیق خواهد داشت.

وی همچنین از نگاه ویژه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به محیط‌زیست خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور بر این موضوع تأکید دارد که پیش از اجرای هرگونه پروژه توسعه‌ای، نظرات کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ شود.

«احمد کرمی»استاندار ایلام، نیز در این آیین ضمن خیرمقدم به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، محیط‌زیست را یکی از مهم‌ترین ارزش‌های حیاتی استان دانست و از ایثارگری محیط‌بانان شهید قدردانی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان گفت: ایلام با ۱۴۰ هزار هکتار مناطق حفاظت‌شده و ۶۴۰ هزار هکتار جنگل، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برخوردار است و صیانت از این سرمایه‌ها نیازمند حمایت ویژه ملی است.

استاندار ایلام با تأکید بر راهبرد توسعه سبز خاطرنشان کرد: محیط‌زیست را در تقابل با توسعه نمی‌دانیم و تلاش می‌کنیم ضمن شتاب‌بخشی به توسعه، کمترین آسیب به عرصه‌های طبیعی وارد شود.

وی همچنین از مصوب شدن ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز یگان‌های حفاظت و اطفای حریق در سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد.