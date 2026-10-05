به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در هر روز به یکی از چهره‌های سینمای ایران تقدیم می‌شود تا یاد و نام این هنرمندان و سهم آنها در شکل‌گیری خاطرات سینمایی نسل‌های مختلف را گرامی بدارد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در هر یک از روز‌های برگزاری خود یاد و نام یکی از هنرمندانی را گرامی می‌دارد که بخشی از خاطرات سینمایی نسل‌های مختلف را ساخته‌اند. دومین روز این رویداد به عباس کیارستمی، فیلمساز بین‌المللی و هنرمند فقید سینمای ایران تقدیم می‌شود.

عباس کیارستمی از جمله کارگردانانی است که بخش مهمی از کارنامه سینمایی او با فیلم‌های مرتبط با گروه سنی کودک و نوجوان پیوند خورده است. کیارستمی بخش مهمی از فیلمسازی اش را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پیش برده است. خانه دوست کجاست؟ و مشق شب از جمله آثاری هستند که نگاه ویژه این فیلمساز به دنیای کودکان، زندگی روزمره و جهان پیرامون آنها را به تصویر کشیده‌اند.

عباس کیارستمی پس از تحمل یک دوره بیماری، در تیرماه ۱۳۹۵ از دنیا رفت و سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با تقدیم دومین روز خود به نام این فیلمساز، یاد و خاطره او و نقش ماندگارش در سینمای کودک و نوجوان ایران را گرامی داشته است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان در حال برگزاری است.