به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،غفور کارگری در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک افزود: تیم‌های اعزامی ما برای بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در آمادگی و شرایط خوبی قرار دارند. ما در حال حاضر در حال برگزاری آخرین اردوی متمرکز ۱۵ رشته هستیم که اکثریت هم اکنون در تهران در حال گذراندن اردو‌ها و برنامه‌های تمرینی هستند.

هم در زمینه فنی هم در زمینه علمی و فرهنگی اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال صورت گرفتن است ولی از نظر دور نداریم که ما در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا به دلیل کاهش تعدادی از مدال‌های طلامون در مقایسه با هانگزو به دلیل حذف رشته توسط میزبان و همچنین ادغام چندین کلاس به ویژه در دوومیدانی با حداقل کاهش ۹ مدال طلا نسبت به هانگژو مواجه هستیم که این شرایط ما را سخت می‌کند.اما تمام تلاش‌ها صورت گرفته کاروان، کاروان خوبی باشه و با دست پر برگردد.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: تیم‌های اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی درخواست داشتند که مبلغ پاداش آنها با تیم‌های انفرادی برابر باشد که شرایط اعتباری ما اجازه این کار را نمیدهد.

غفور کارگری در حاشیه مجمع عمومی کمیته ملی پارالمپیک اظهار داشت: ما براساس برآورد‌هایی که داشتیم برای مسابقات مختلف، اعزام ها، اردو‌ها و برنامه‌های مختلف که براین اساس، دولت، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی واقعا حمایت کردند.

وی افزود: برای ما امسال بودجه خوبی پیش بینی کردند و بخش قابل توجهی را واریز کردند و ما با افزایش ۱۲۹ درصدی اعتبارتمان نسبت به ۱۴۰۴ مواجه‌ایم، اما با توجه به حجم کار‌ها و بازی‌های پاراآسیایی ناگویا امکان اینکه بتوانیم این پاداش را به صورت برابر پرداخت کنیم وجود ندارد.

وی ادامه داد:، اما من دو قول به بچه‌های رشته‌های تیم می‌دهم: نتیجه خوب بگیرند ما علاوه بر پاداشی که براشون مصوب کردیم پاداش دیگری و خوبی به آنها می‌دهیم. پیگیری می‌کنیم اگر بتوانیم اعتبار اختصاصی این پیشنهاد را موافقتش را بگیریم و جذب کنیم در خدمت آنها خواهیم بود.

وی در پایان گفت: براساس تصمیم‌های اتخاذ شده مبلغ پاداش‌ها به شرح زیر است:

برای بخش انفرادی: مدال طلا سه میلیارد، نقره یک میلیارد و برنز ۴۰۰ میلیون

در بخش تیمی: براساس رنگ مدال‌ها مبلغ پاداش‌ها نصف پاداش انفرادی‌ها خواهد بود.