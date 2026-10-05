به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دکتر یدالله زاهدپاشا، عضو هیئت علمی و فوق‌تخصص نوزادان دانشگاه علوم پزشکی بابل، در دویست‌وهفتمین جلسه هیئت ممیزی مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مرتبه علمی «استاد ممتاز» ارتقا یافت و این عنوان از سوی دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وی اعطا شد.

مرتبه استاد ممتاز، بالاترین جایگاه علمی و دانشگاهی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است که به استادان برجسته‌ای اعطا می‌شود که علاوه بر سرآمدی علمی، از حسن شهرت اخلاقی برخوردار بوده و در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، درمانی و مدیریتی، خدمات و آثار برجسته‌ای در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشند.

دکتر یدالله زاهدپاشا با بیش از ۵۰ سال فعالیت علمی، آموزشی، پژوهشی، درمانی، مدیریتی و اجرایی، به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی بابل و همچنین نخستین استاد ممتاز در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور شامل مازندران، گیلان، گلستان، شاهرود و سمنان شناخته می‌شود.