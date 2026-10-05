رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا گفت: روند فعلی نشان می‌دهد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از اهداف برنامه هفتم جلوتر است و اگر روند فعلی حفظ شود به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات حتی زودتر از پایان سال ۱۴۰۷ خواهیم رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هومن صادقی اظهار کرد: ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در دولت چهاردهم از هزار و ۲۵۰ مگاوات به بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ مگاوات رسیده و هدف‌گذاری مدیریت ساتبا، دو برابر کردن این ظرفیت تا تابستان سال آینده است. اگر همین شیب حفظ شود، رسیدن به ۱۲ هزار مگاوات حتی زودتر از پایان ۱۴۰۷ قابل تحقق خواهد بود.

رئیس گروه فنی و مهندسی ساتبا سه ریسک جدی در این مسیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: نخستین ریسک، تأمین مالی و تثبیت منابع و نرخ ارز است؛ چراکه هزینه سرمایه‌گذاری دو برابر شده و اگر منابع صندوق توسعه ملی، بودجه خرید تضمینی و گواهی‌های صرفه‌جویی به‌موقع تثبیت و تسویه نشوند، سرمایه‌گذار متوقف می‌شود.

صادقی ادامه داد: تجربه نشان داده است که تعهدات مالی تحقق‌نیافته، گران‌ترین هزینه سیاست‌گذاری است.

وی دومین ریسک را فاصله «قرارداد تا مدار» عنوان کرد و افزود: بخش بزرگی از ظرفیت‌های قراردادشده هنوز در مرحله پیش‌اجرا هستند و باید با تسهیل امور، تفویض اختیار به استان‌ها و پایش پیشرفت فیزیکی، این فاصله را به حداقل رساند.

وی تصریح کرد: سومین ریسک، شبکه است؛ رشد ظرفیت بدون توسعه هم‌زمان خطوط انتقال و ذخیره‌سازی، تولید اضافی را در ساعات غیرپیک بلااستفاده می‌کند و اقتصاد پروژه را مخدوش می‌سازد.