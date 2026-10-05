مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به شناسایی ۴ هزار مورد انشعاب غیرمجاز فاضلاب در استان گفت: از این تعداد، ۳ هزار و ۱۰۰ مورد با طی مراحل قانونی مجاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،نورالدین نوریزدان اظهار کرد: در راستای ساماندهی انشعابات فاضلاب و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از شبکه، در ۶ ماهه نخست سال ۴ هزار مورد انشعاب غیرمجاز فاضلاب در نقاط مختلف استان شناسایی شد.
وی افزود: پس از شناسایی و بررسی موارد، ۳ هزار و ۱۰۰ انشعاب غیرمجاز تعیین تکلیف و مجاز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان تأکید کرد: شناسایی و تعیین تکلیف انشعابات غیرمجاز با هدف ساماندهی شبکه، رعایت حقوق مشترکان و مدیریت صحیح خدمات فاضلاب در استان ادامه دارد.