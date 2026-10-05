برنامه‌های «به خانه برمی‌گردیم» با معرفی خدمات مشاوره فراجا و دیابت کودکان، «دکتر سلام» با موضوع درد‌های شکمی و لگنی چه زمانی مهم هستند؟ و «۲۰۲۰» با بررسی تیم‌های فوتسال کشور، از شبکه‌های تهران، آموزش و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل دیابت کودکان و راه‌های درمان و کنترل آن، روایت زندگی و خاطرات شهید، معرفی خدمات مشاوره فراجا، انتخاب رشته کنکور و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، پروفسور «مریم رزاقی‌آذر»، چهره ماندگار پزشکی و استاد برجسته غدد درون‌ریز و متابولیسم کودکان، درباره دیابت کودکان و راه‌های درمان و کنترل آن، گفت‌و‌گو خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، سرهنگ «زهره فیض‌آبادی»، معاون اجتماعی کلانتری‌های تهران، به معرفی خدمات مشاوره فراجا و مهارت‌های حل تعارض می‌پردازد.

علاوه بر این، خانواده شهید «احمدی» به گفت‌و‌گو درباره زندگی و خاطرات این شهید والامقام می‌پردازند. «امید کشاورز»، کارشناس آموزشی، نیز در این برنامه درباره انتخاب رشته کنکور، نکات کاربردی را ارائه می‌دهد.

در بخش آشپزی برنامه نیز «شهرزاد احمدی»، آشپز، طرز تهیه «رول پیچ مرغ» را آموزش خواهد داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع «درد‌های شکمی و لگنی چه زمانی مهم هستند؟» و اجرای محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه دکتر آیدین یعقوبی نوتاش، جراح، فلوشیپ جراحی کولورکتال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران به علل درد‌های شکمی و لگنی و زمان نیاز به مراجعه پزشک می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه امروز «۲۰۲۰» شامل بخش‌های فوتسال پایه، آکادمی‌های فوتسال کشور و آنالیز یک تیم مشخص توسط مربیان تراز اول خواهد بود.

در این برنامه درباره آکادمی‌های فوتسال پایه و چرایی انتقال ندادن پایه‌ها به بزرگسالان صحبت می‌شود. آنالیز موردی یک تیم مشخص فوتسال توسط مربیان تراز اول و همچنین ارتباط تصویری با خسوس کاندلاس سرمربی نسل طلای ایران از دیگر بخش‌های امروز «۲۰۲۰» است.

برنامه زنده «۲۰۲۰» به تهیه‌کنندگی و اجرای محمدرضا علیپور، هر هفته دوشنبه‌ها ساعت ۱۷:۳۰ از شبکه ورزش پخش می‌شود. این برنامه با رویکردی تحلیلی، آخرین وضعیت لیگ‌های فوتسال کشور را با حضور کارشناسان و چهره‌های مطرح فوتسال کشور بررسی می‌کند.