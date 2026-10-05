مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از پیگیری پنج طرح کلان برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان در عرصه بین‌المللی و بهره‌برداری از ۱۵ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در نشست خبری هفته گردشگری، برنامه‌های این اداره‌کل برای توسعه و رونق گردشگری استان را تشریح کرد.

طالب‌نیا با بیان اینکه گردشگری یکی از ظرفیت‌های اصلی کردستان برای توسعه است، گفت: پنج طرح کلان با هدف معرفی ظرفیت‌های استان در عرصه بین‌المللی در حال پیگیری است.

وی افزود: ثبت جهانی غار کرفتو و روستای دره‌تفی، پیگیری پرونده پالنگان و ایجاد ژئوپارک باباگرگر از جمله این طرح‌هاست و احیای مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج نیز در اولویت قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان اظهار کرد: تا پایان سال ۱۵ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

طالب‌نیا همچنین از انتشار فراخوان بهره‌برداری گردشگری از ۶ سد و ۲ رودخانه خبر داد و گفت: شهرستان بیجار نیز به عنوان شهر حمام‌های تاریخی معرفی خواهد شد.