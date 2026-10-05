حدود ۳۰ دهیاری در سیستان و بلوچستان با احداث نیروگاه‌های ۲۰ کیلوواتی وارد این طرح شده‌اند که مجموع ظرفیت آنها به حدود ۶۰۰ کیلووات می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: اهمیت توسعه نیروگاه‌های کوچک در شهرها و روستاها تنها به میزان برق تولیدی آنها محدود نمی‌شود، بلکه برق در همان محل تولید و به شبکه نزدیک به مصرف تزریق می‌شود و همین موضوع می‌تواند در کاهش افت ولتاژ و افزایش پایداری شبکه موثر باشد.

محمد رئیسی افزود: براساس تکالیف قانونی، دستگاه‌های اجرایی باید بخشی از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنند و در همین راستا احداث نیروگاه خورشیدی برای حدود ۲۸ اداره کل در استان با ظرفیت مجموع حدود ۱.۲ مگاوات در حال اجراست؛ این طرح اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و پیش‌بینی می‌شود طی یک تا ۲ ماه آینده ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای این ادارات وارد مدار شود.

وی ادامه داد: در صورت احداث نیروگاه متناسب با بخش قابل توجهی از دیماند مصرفی چاه‌های کشاورزی، امکان استفاده از برق تولیدی در زمان اوج تابش و کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج بار فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت: اگر ظرفیت خورشیدی استان به ۲۰۰ مگاوات برسد، در زمان اوج تولید می‌توان حدود هفت تا هشت درصد بار استان را از این طریق تامین کرد، اما بیشتر سامانه‌های نصب‌شده فاقد باتری ذخیره‌ساز هستند و برق تولیدی آنها در طول روز مورد استفاده قرار می‌گیرد یا به شبکه تزریق می‌شود.