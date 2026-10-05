برنامه‌های خانه «یاریگران زندگی» ، پس از یک سال وقفه، با حضور دانش‌آموزان مدارس استان همدان از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، سرپرست اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان گفت: این برنامه با هدف آموزش مهارت‌های زندگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

محمد عباسپور افزود: دانش‌آموزان در قالب بازی و فعالیت‌های آموزشی، با مهارت‌های زندگی، خودکنترلی و راهکار‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی آشنا می‌شوند.

او با اشاره به اجرای همزمان برنامه‌های آموزشی برای والدین گفت: همزمان با فعالیت دانش‌آموزان، والدین هم در سالن مجاور، با حضور مشاوران متخصص، آموزش‌های مرتبط با مهارت‌های فرزندپروری را دریافت می‌کنند.

سرپرست اداره امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی آموزش و پرورش استان همدان گفت: برنامه‌های خانه «یاریگران زندگی» برای دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به صورت زمان‌بندی‌شده و با استفاده از مربیان تخصصی اجرا می‌شود.

محمد عباسپور افزود: با حضور مدارس استان در این برنامه‌ها، زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان فراهم شود.