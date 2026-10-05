به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی با حضور سردار بوعلی فرمانده سپاه فجر فارس از ۱۴۴ طرح محرومیت زدایی و ۱۷۸ طرح اشتغالزایی با هزینه بیش از ۹۹۰ میلیارد ریال در شهرستان خفر به بهره برداری رسید.

از مهم ترین طرح‌های افتتاح شده ، آبرسانی به مجموعه روستایی محمود آباد با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی است که در این مجموعه حفر و تجهیز یک حلقه چاه، ۱۱ کیلومتر خط انتقال برق رسانی به طول ۵۰۰ متر و نصب سه مخزن ذخیره با ظرفیت ۳۲۰ متر مکعب است.

در این مجموعه با آبرسانی به روستا‌های محمودآباد-عباس آباد و نصیرآباد شهرستان خفر ۲۰۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی بهره‌مند شدند.

همچنین کارگاه خیاطی زنانه با زیربنای ۶۰۰ مترمربع و با هزینه بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال با اشتغالزایی برای صد نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم از دیگر طرح هایی افتتاح شده در این شهرستان بود.