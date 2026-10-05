رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وجود بیش از ۲۰ میلیون ناوگان فرسوده در کشور گفت: هر خودرو فرسوده ۹ برابر بیشتر آلایندگی دارد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما با اشاره به وجود بیش از ۲۰ میلیون ناوگان فرسوده در کشور گفت: خودرو‌های فرسوده حدود ۹ برابر خودرو‌های نو آلایندگی تولید می‌کنند و حدود دو برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کنند؛ بر همین اساس، نوسازی خودرو‌های پرتردد به‌ویژه ناوگان فعال در تاکسی‌های اینترنتی، می‌تواند همزمان به کاهش آلودگی هوا و ناترازی سوخت کمک کند.

۳۰ هزار خودروی فرسوده و پرتردد در تهران

طاهری با اشاره به ضرورت تمرکز برنامه اسقاط بر ناوگان پرتردد گفت: یکی از بخش‌های شاخص ناوگان حمل‌ونقل شهری، خودرو‌هایی هستند که در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی فعالیت می‌کنند.

او افزود: در کشور حدود ۹ میلیون نفر در بخش خودرو‌های سواری در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی فعالیت دارند که بیش از ۶۰ درصد این ناوگان فرسوده است.

طاهری گفت: در تهران حدود ۵۴۰ هزار خودرو در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارند و با در نظر گرفتن شرط پیمایش بیش از چهار هزار کیلومتر در ماه، حدود ۵۰ هزار خودروی پرتردد شناسایی شده است که با اضافه کردن شرط سن بالای ۱۰ سال، تعداد خودرو‌های همزمان فرسوده و پرتردد به حدود ۳۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه می‌رسد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم ادامه داد: این بخش از ناوگان در ماه حدود ۱۵ میلیون لیتر سوخت مصرف می‌کند و به دلیل پیمایش بالا، سهم قابل توجهی در تولید آلودگی به‌ویژه در مناطق مرکزی تهران دارد؛ مناطقی که بیشترین مواجهه مردم با آلودگی هوا در آنها اتفاق می‌افتد.

برقی‌سازی ناوگان پرتردد؛ راهکار کاهش آلودگی و مصرف سوخت

طاهری با اشاره به طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده پرتردد با خودرو‌های برقی یا هیبریدی گفت: برقی‌سازی این بخش از ناوگان به دلیل پیمایش بالای خودرو‌ها می‌تواند اثر قابل ملاحظه‌ای در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا داشته باشد.

او افزود: در شرایط ترافیک، خودرو‌های بنزینی همچنان مصرف سوخت و تولید آلودگی دارند، در حالی که خودرو‌های برقی هنگام توقف در ترافیک انتشار مستقیم آلاینده ندارند.

طاهری تأکید کرد: این طرح به هیچ وجه به معنای مقصر دانستن رانندگان نیست؛ این افراد از خودرو‌های تولیدشده در کشور استفاده می‌کنند و بسیاری از آنها از پشتوانه مالی بالایی برخوردار نیستند، بنابراین نوسازی این ناوگان باید با سازوکار‌های حمایتی و مشوق‌های مالی انجام شود.

گواهی صرفه‌جویی؛ سازوکار تأمین مالی نوسازی

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم گفت: برای اجرای طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های برقی، استفاده از سازوکار گواهی صرفه‌جویی پیش‌بینی شده است تا بخشی از تسهیلات مورد نیاز از محل صرفه‌جویی سوخت تأمین شود.

او افزود: بر اساس این سازوکار، گواهی صرفه‌جویی متناسب با پیمایش خودرو در پلتفرم صادر می‌شود و در صورت خروج خودرو از ناوگان، پیمایشی برای آن ثبت نمی‌شود و گواهی صرفه‌جویی نیز تعلق نخواهد گرفت.

طاهری گفت: این مدل می‌تواند برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز جذاب باشد و در صورت استمرار فعالیت خودرو در ناوگان، صرفه‌جویی حاصل از کاهش مصرف سوخت به تدریج در اختیار طرح قرار گیرد.

بیش از ۲۰ میلیون ناوگان فرسوده در کشور

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با بیان اینکه بیش از ۲۰ میلیون ناوگان فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: هر خودروی فرسوده حدود ۹ برابر یک خودروی نوِ مشابه آلودگی تولید می‌کند و حدود دو برابر نیز سوخت مصرف می‌کند.

او افزود: با توجه به حجم بالای ناوگان فرسوده، امکان خروج همه این خودرو‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد و باید در گام نخست بر ناوگان پرتردد و آلاینده تمرکز کرد.

اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال

طاهری همچنین از برنامه خروج کشنده‌های فرسوده خبر داد و گفت: حدود ۲۰ هزار کامیون کشنده بالای ۵۰ سال در کشور تردد دارند و حتی کشنده‌های بالای ۸۵ سال نیز در حال تردد هستند.

او افزود: پیشنهاد مربوط به اسقاط کشنده‌های بالای ۵۰ سال در آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو به تصویب رسیده و استفاده از گواهی اسقاط و گواهی صرفه‌جویی برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است.

موتورسیکلت‌های فرسوده در مسیر برقی‌شدن

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم درباره موتورسیکلت‌های فرسوده نیز گفت: طرح جایگزینی موتورسیکلت‌های فرسوده با موتورسیکلت برقی با استفاده از سازوکار گواهی صرفه‌جویی در دستور کار قرار دارد، هرچند این طرح هنوز پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

طاهری با اشاره به ظرفیت تولید و مونتاژ موتورسیکلت در کشور افزود: امکان حرکت این بخش از صنعت به سمت تولید موتورسیکلت‌های برقی وجود دارد.

کاهش مصرف گاز؛ مکمل کاهش آلودگی هوا

طاهری در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به ارتباط مصرف سوخت و آلودگی هوا گفت: کاهش مصرف گاز در بخش خانگی می‌تواند امکان تأمین سوخت نیروگاه‌های مجاور کلانشهر‌ها و کاهش استفاده از سوخت‌های آلاینده را فراهم کند.

او همچنین استفاده از مازوت کم‌ گوگرد در نیروگاه‌های مجاور کلانشهر‌ها را از اقداماتی دانست که می‌تواند بر کاهش آلودگی هوا اثرگذار باشد و با اشاره به تجربه اراک، از کاهش روز‌های ناسالم ناشی از دی‌اکسید گوگرد در این شهر خبر داد.