برای ارتقای کیفیت و نظارت بر سلامت محصولات کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی فرآیند شناسه‌گذاری پنج محصول استراتژیک استان شامل سیب‌زمینی، سیر، زعفران، قارچ و گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای را کلید زد؛ اقدامی که «ردیابی» محصولات از مزرعه تا سفره را امکان‌پذیر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، نشست هم‌افزایی با هدف اجرایی‌سازی شناسه‌گذاری محصولات منتخب کشاورزی در دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی برگزار شد.

هدف از این طرح، فراتر از یک ثبت ساده، ایجاد ساختاری برای رصد دقیق، پایش سلامت و تقویت نظارت بر زنجیره تولید تا عرضه است.

در این جلسه، کارشناسان ضمن بررسی راهکار‌های اجرایی، بر این نکته تأکید کردند که با اجرای این طرح، محصولات کشاورزی استان دارای «شناسه اختصاصی» خواهند شد.

این شفافیت، علاوه بر تضمین سلامت مصرف‌کننده، بستری امن برای بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی ایجاد خواهد کرد.

در پایان این نشست، تعامل مستمر میان سازمان جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف کشاورزی به‌عنوان متولیان اجرای این طرح، برای دستیابی به خروجی مطلوب مورد توافق قرار گرفت.