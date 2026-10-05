به گزارش خبرگزاری صدا.وسیما سرهنگ علی رفیعی، رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ گفت: جامعه بزرگ اصناف، بازاریان، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت در هر دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، مردانه پای کار ایستادند تا شهروندان با کمبود کالا و خدمات مواجه نشوند.

وی افزود: اصناف در این شرایط یک حرکت جهادی انجام دادند و اجازه ندادند حتی یک واحد صنفی که وظیفه توزیع کالا‌های اساسی مردم را بر عهده داشت، تعطیل شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با قدردانی از متصدیان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و واحد‌های عرضه لبنیات تصریح کرد: بسیاری از این واحد‌ها با وجود تهدید‌هایی که متوجه آنها بود، پای کار ماندند و به مردم خدمات‌رسانی کردند و در حل مشکلات نقش داشتند.

رفیعی با اشاره به گستردگی حوزه اصناف در تهران بزرگ گفت: در حوزه تهران بزرگ حدود ۵۰۰ هزار واحد صنفی وجود دارد که حدود ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار واحد آن مجاز و حدود ۱۵۰ هزار واحد نیز غیرمجاز هستند.

وی ادامه داد: این واحد‌ها در قالب ۱۷۸ اتحادیه فعالیت می‌کنند و اتاق‌های اصناف تهران و شمیران، همچنین ۶ مرجع صدور مجوز و دستگاه‌های کنترلی از جمله آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی، اداره ورزش و جوانان، سازمان فنی و حرفه‌ای، دستگاه‌های مرتبط با مؤسسات کاریابی و سازمان گردشگری در حوزه نظارت بر واحد‌های صنفی فعالیت دارند.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ افزود: هر یک از این دستگاه‌ها متولی نظارت و کنترل واحد‌های صنفی مرتبط با حوزه خود هستند و پلیس اماکن نیز به‌عنوان ضابط در کنار آنها قرار دارد تا ضمن رصد لحظه‌ای وقایع و اتفاقات واحد‌های صنفی، تأمین امنیت را انجام دهد و در موارد لازم به‌عنوان ضابط وارد عمل شود.

رفیعی با تأکید بر حمایت پلیس از جامعه اصناف تصریح کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ همواره در کنار اصناف بوده و هیچ‌گاه خود را در مقابل آنها ندیده است؛ فردی که از طریق یک واحد صنفی امرار معاش می‌کند، نیازمند حمایت پلیس است و ما باید امنیت روانی اصناف و جامعه را تأمین کنیم تا فعالان اقتصادی بتوانند در محیطی امن و بدون دغدغه فعالیت کنند.

وی از اجرای طرح‌های مختلف برای ارتقای امنیت اصناف در تهران خبر و ادامه داد: طرح‌های متعددی از ماه مبارک رمضان برای تأمین امنیت اجرا شده و طرح‌های محله‌محور نیز با هدف ارتقای امنیت مناطق مختلف تهران به مرحله اجرا درآمده است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به گستردگی مأموریت‌های این پلیس گفت: مأموریت‌های حوزه نظارت بر اماکن عمومی بسیار متنوع است و علاوه بر موضوعات امنیتی، حوزه خدمات‌رسانی و صدور مجوز‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.

وی افزود: در زمان صدور مجوز، سه نوع صلاحیت فردی، انتظامی و ترافیکی متقاضی بررسی می‌شود و تأییدیه پلیس به این معناست که فعالیت واحد صنفی از نظر خدمات‌رسانی، ایجاد گره ترافیکی، مزاحمت برای مجاوران و انسداد معابر عمومی منعی ندارد.

وی با انتقاد از سد معبر برخی واحد‌های صنفی تصریح کرد: برخی متصدیان تصور می‌کنند پیاده‌رو مقابل واحد صنفی جزو ملک آنهاست و خدمات خود را در این فضا ارائه می‌کنند؛ در حالی که این اقدام موجب مسدود شدن مسیر تردد شهروندان، به‌ویژه افراد بیمار و افراد دارای ویلچر، می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ ادامه داد: گزارش‌های مردمی و مطالبات شهروندان درباره این موضوع به پلیس اماکن می‌رسد و ما نیز بر اساس این گزارش‌ها وارد عمل می‌شویم.

رفیعی با تأکید بر نقش اتحادیه‌ها در نظارت بر واحد‌های صنفی گفت: اتحادیه‌ها باید در خط مقدم باشند و ابتدا با تذکر، آموزش، توجیه و نظارت، تخلفات را مدیریت کنند؛ اما زمانی که واحد صنفی به تذکرات و توجیهات توجه نکند، پلیس نیز در موارد لازم و با دستور قضایی وارد عمل خواهد شد.

وی درباره وضعیت خیابان‌های سنایی و ایرانشهر تهران گفت: این محدوده به محلی برای دوردور و بساط‌گستری تبدیل شده است و حضور برخی جوانان بدون هدف مشخص، در کنار بساط‌گستری و ارائه خدمات توسط برخی کافه‌ها در پیاده‌رو، موجب ایجاد شلوغی و نارضایتی شده است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح مشترک برای برخورد با سد معبر تصریح کرد: هیچ واحد صنفی اجازه ندارد فضای مقابل واحد خود یا حتی پل مقابل در ورودی را برای ارائه خدمات اشغال کند؛ این فضا معبر عمومی و متعلق به شهروندان است و هیچ‌کس حق ندارد مسیر تردد مردم را مسدود کند.

رفیعی درباره مهر و موم برخی کافه‌ها گفت: یکی از دلایل پلمب کافه‌ها، موضوع سد معبر بوده است؛ البته رویکرد پلیس در وهله نخست ارشادی و اقدامات ایجابی است و تا جایی که امکان داشته باشد، شرایط اقتصادی و وضعیت جنگی کشور را نیز در نظر می‌گیریم.

وی افزود: پیش از انجام اقدامات سلبی، چندین بار به واحد متخلف تذکر داده، آن را توجیه و ارشاد کرده و از متصدی تعهد کتبی گرفته می‌شود؛ اما اگر متصدی به تعهدات خود پایبند نباشد و تخلف را ادامه دهد، پلیس ناچار به انجام اقدامات سلبی از جمله پلمب واحد خواهد بود.

رفیعی هشدار داد: چنانچه متصدی یک واحد صنفی به تخلفات خود ادامه دهد، پروانه کسب وی نیز باطل خواهد شد.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ درباره ضوابط فعالیت کافه‌ها گفت: کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها ذیل اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی‌شاپ فعالیت می‌کنند و زمانی که یک اتحادیه از سوی نظام صنفی و دستگاه‌های متولی به رسمیت شناخته شده است، نمی‌توان صرفاً به دلیل انتخاب عنوان «کافه»، حقوق صنفی فعالان این حوزه را نادیده گرفت.

وی افزود: البته برای فعالیت این واحد‌ها ضوابط و محدودیت‌هایی وجود دارد. به‌عنوان مثال، براساس دستورالعمل‌های ابلاغی، کافه‌ها اجازه ندارند در فاصله یک کیلومتری مراکز آموزشی فعالیت خود را آغاز کنند؛ این محدودیت‌ها براساس آسیب‌شناسی و کارشناسی و با درخواست دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها اعمال شده است.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ ادامه داد: فعالیت اصلی کافه‌ها ارائه نوشیدنی‌های گرم و سرد و انواع قهوه است و در برخی موارد نیز کافه‌قنادی‌ها فعالیت می‌کنند؛ بنابراین واحد صنفی باید صرفاً در چارچوب رسته‌ای که برای آن مجوز دریافت کرده است، فعالیت کند.

رفیعی با اشاره به برخی تخلفات در کافه‌ها تصریح کرد: تداخل صنفی یکی از موضوعاتی است که درباره آن با اتاق اصناف تهران و سازمان صنعت، معدن و تجارت مکاتبه کرده‌ایم. اگر یک کافه در چارچوب فعالیت صنفی خود خدمات ارائه دهد، مشکلی وجود ندارد؛ اما زمانی که متصدی وارد فعالیت‌های خارج از رسته صنفی خود می‌شود، تخلفات آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: ارائه قلیان در کافه، در حالی که این خدمت در رسته صنفی آن تعریف نشده، یا برگزاری موسیقی زنده و استفاده از دی‌جی و همچنین وجود برخی وسایل و ابزار مرتبط با قمار، از جمله مواردی است که از نظر پلیس خط قرمز محسوب می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر اماکن پلیس تهران بزرگ گفت: به محض مشاهده چنین مواردی، پلیس با واحد متخلف برخورد می‌کند. اگر متصدیان صرفاً در چارچوب رسته صنفی خود فعالیت کنند، طبیعتاً زمینه بروز بسیاری از این تخلفات نیز کاهش پیدا می‌کند.

رفیعی درباره تعداد کافه‌های فعال در تهران افزود: در مجموع حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد کافه در تهران فعالیت دارند و نمی‌توان همه آنها را غیرمجاز دانست؛ چرا که بسیاری از متصدیان برای دریافت مجوز اقدامات اولیه را انجام داده و تشکیل پرونده داده‌اند و مراحل صدور مجوز آنها در دست اقدام است.

وی درباره فعالیت خودرو‌های سیار عرضه قهوه و مواد غذایی در سطح شهر گفت: برخی از این خودرو‌ها برای ارائه دسترسی آسان‌تر به شهروندان در مناطق مختلف تهران فعالیت می‌کنند و متصدیان آنها براساس رسته‌ای که دارند، از اتحادیه مربوطه پروانه کسب سیار دریافت می‌کنند.

رفیعی افزود: برخورد با دستفروشان و بساط‌گستران در وهله نخست وظیفه اتحادیه و شهرداری است. زمانی که اتحادیه یا شهرداری تذکرات لازم را ارائه کرده باشند، اما این تذکرات مؤثر واقع نشود، پلیس به‌عنوان ضابط قضایی وارد عمل می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های مقابله با بساط‌گستری در بازار بزرگ تهران گفت: این موضوع یکی از مطالبات جدی و به‌حق بازاریان بوده است. بازاریان معتقد بودند حضور گسترده بساط‌گستران موجب اختلال در تردد و رفت‌وآمد شهروندان در بازار می‌شود و فردی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کند، در میان جمعیت و بساط‌های ایجادشده با دشواری تردد می‌کند.

رفیعی ادامه داد: از سوی دیگر، برخی کسبه نسبت به فعالیت افرادی که بدون پرداخت مالیات، عوارض، ارزش افزوده و اجاره‌بها اقدام به فروش کالا می‌کنند، گلایه دارند و این موضوع نیز در اجرای طرح‌های مربوط به ساماندهی بازار مورد توجه قرار گرفته است.