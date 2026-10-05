تندیس «جایزه ویژه میناب» سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان که به ساختار جوایز این رویداد افزوده شده است، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جایزه ویژه میناب امسال به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و با تمرکز بر موضوع «کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ» به جشنواره افزوده شده و برای نخستین‌بار با تندیس مستقل به برگزیدگان فیلم‌های مرتبط اهدا خواهد شد.

تندیس این جایزه توسط حامد حکیمی و مسعود جزنی و با نظارت هنری وحید حسین‌پور مشاور هنری دبیر جشنواره طراحی و اجرا شده است.

طراحی این تندیس، بخشی از رویکرد تازه جشنواره در بازنگری هویت بصری سی‌وهشتمین دوره است. در این مسیر، نشان جشنواره بازطراحی شد و پوستر اصلی نیز با رویکرد و فضای بصری تازه‌ای شکل گرفت. طراحی و اجرای تندیس مستقل جایزه ویژه میناب و بازطراحی تندیس پروانه زرین نیز در امتداد همین هویت بصری انجام شده است.

«میناب» تنها بخش ویژه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. حامد جعفری، دبیر جشنواره پیش‌تر با اشاره به اهمیت این بخش اعلام کرده بود که همه بخش‌های ویژه این دوره به احترام کودکان شهید میناب کنار گذاشته شده‌اند و برای جایزه میناب، پوستر و تندیس مستقل طراحی خواهد شد.

بر اساس فراخوان جشنواره، جایزه ویژه میناب به بهترین آثار از میان فیلم‌های بلند، پویانمایی، آثار کوتاه، مستند و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی حاضر در بخش‌های مسابقه با موضوع «کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ» تعلق می‌گیرد.

این جایزه به سی‌وهشتمین دوره محدود نخواهد ماند. دبیر جشنواره نیز پیش‌تر از رویکرد بنیاد سینمایی فارابی برای استمرار «جایزه میناب» خبر داده و اعلام کرده بود که آیین‌نامه اختصاصی این جایزه برای دوره‌های آینده در دست تدوین است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری در اصفهان و با استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.