رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کارگری استان قزوین با حضور هشت تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم نیرو محرکه به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در پایان این مسابقات، تیم نیرو محرکه بدون شکست و تساوی، با کسب ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت و عنوان قهرمانی رقابت‌ها را به خود اختصاص داد.

تیم نفیس شیشه نیز با کسب ۱۶ امتیاز در جمع تیم‌های برتر این رقابت‌ها قرار گرفت و تیم کاشی الوند با ۱۳ امتیاز در رده بعدی جدول ایستاد.

این رقابت‌ها با حضور هشت تیم از واحد‌ها و مجموعه‌های کارگری استان قزوین برگزار شد و تیم‌ها در جریان مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی و قرار گرفتن در جمع تیم‌های برتر به رقابت پرداختند.

در پایان، با حضور امید منفرد رئیس، حسین استاد آقایی دبیر و حدیث حیدری نایب رئیس هیات ورزش کارگری استان قزوین از تیم‌های برتر و عوامل برگزاری این دوره از مسابقات تقدیر شد.