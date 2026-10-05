رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه فضا‌های آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی مناطق انجام شود و ظرفیت خیرین نیز بیش از گذشته به سمت مناطق کم‌برخوردار هدایت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدصالح جوکار در نشست با وزیر آموزش‌وپرورش و جمعی از معاونان این وزارتخانه، با قدردانی از وزیر آموزش‌وپرورش و معاونان این وزارتخانه، اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه را قابل توجه دانست و گفت: در شرایط کنونی، آموزش‌وپرورش در آرام‌ترین وضعیت خود طی ۱۶ سال گذشته قرار دارد و این روند می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مهم و ماندگار در نظام تعلیم و تربیت باشد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار سیاست‌های تحولی در آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در مقاطع مختلف دولت‌ها و وزیران تغییر می‌کنند و با تغییر وزیر، سیاست‌ها و مدیران نیز تغییر می‌کند که این مسئله نگران‌کننده است، بنابراین باید برنامه‌هایی که آغاز می‌شود، به گونه‌ای دنبال شود که با تغییر دولت و وزیر متوقف نشود.

تاکید بر اجرای سند تحول بنیادین

جوکار با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش گفت: اجرای این سند باید با تعامل و همراهی معلمان انجام شود و صرفاً با ابلاغ بخشنامه‌ای نمی‌توان آن را محقق کرد. اگر معلم و مدیر مدرسه نخواهند در این مسیر همراهی کنند، اجرای سند تحول بنیادین محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس همچنین معیشت و منزلت اجتماعی معلمان را از موضوعات مهم نظام تعلیم و تربیت عنوان کرد و گفت: توجه به وضعیت فرهنگیان باید در کنار سایر برنامه‌های تحولی آموزش‌وپرورش دنبال شود. باید به سمت کارهای پایدار حرکت کنیم؛ اقداماتی که بعد از تغییر وزیر و مدیر نیز ادامه پیدا کند. مجلس نیز تلاش خواهد کرد با نگاه نظارتی، این مسیر را تقویت کند.

ضرورت توزیع متوازن سرانه فضاهای آموزشی

جوکار با اشاره به ضرورت توجه به سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی گفت: توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با نیاز واقعی مناطق انجام شود و ظرفیت خیرین نیز بیش از گذشته به سمت مناطق کم‌برخوردار هدایت شود. در مسیر نهضت عدالت آموزشی، ساخت مدرسه نباید صرفاً به معنای افزایش تعداد مدارس باشد، بلکه باید نیاز واقعی مناطق مورد توجه قرار گیرد. در مناطقی که دانش‌آموز کافی وجود ندارد، نباید مدرسه جدید ساخته شود و ظرفیت خیرین باید به سمت مناطقی هدایت شود که به فضای آموزشی نیاز دارند.

مقابله با جنگ شناختی باید از آموزش‌وپرورش آغاز شود

جوکار همچنین با اشاره به گسترش جنگ شناختی در فضای مجازی بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان برای مواجهه با فضای رسانه‌ای و تقویت رسانه‌های تخصصی معلم و دانش‌آموز تأکید کرد.

جوکار همچنین تأمین نیروی انسانی توانمند در آموزش‌وپرورش را ضروری دانست و گفت: بهترین نیروهای جامعه باید برای ورود به این دستگاه تربیت و جذب شوند؛ چراکه آموزش‌وپرورش صرفاً یک شغل نیست، بلکه رسالتی بزرگ برای ساخت آینده کشور است.

تأکید بر پرداخت مطالبات فرهنگیان

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با قدردانی از پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: پرداخت مطالبات مربوط به سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ انجام شده و از این بابت تشکر می‌کنیم؛ باید برای پرداخت مطالبات سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز پیگیری شود تا بخشی از دغدغه‌های فرهنگیان کاهش یابد.

رسانه آموزش‌وپرورش، معلم و دانش‌آموز تقویت شود

وی با اشاره به ظرفیت خبرگزاری پانا به عنوان رسانه‌ آموزش‌وپرورش اظهار کرد: خبرگزاری پانا به‌عنوان رسانه آموزش‌وپرورش، رسانه معلم و رسانه دانش‌آموز باید تقویت شود و این رسانه‌ می‌تواند بستر مؤثری برای مقابله با جنگ شناختی دشمنان باشند.

نمایندگان مجلس بر تقویت مسیر تحول آموزش‌وپرورش تأکید کردند

در ادامه این نشست، نمایندگان عضو کمیسیون ضمن قدردانی از اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش، پیشنهادها و مطالبات خود را برای تقویت برنامه‌های این وزارتخانه مطرح کردند.

توجه بیشتر به مناطق محروم و روستایی، توسعه فضاهای آموزشی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و استفاده گسترده‌تر از ظرفیت خیرین از جمله موضوعاتی بود که نمایندگان بر آن تأکید کردند.

برخی نمایندگان نیز با اشاره به شرایط جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه خود، خواستار تسهیل دسترسی دانش‌آموزان مناطق دورافتاده به امکانات آموزشی، به‌ویژه در حوزه رفت‌وآمد و برگزاری آزمون‌ها شدند.

تقویت نظام مشاوره و توجه به سلامت روان دانش‌آموزان

تقویت نظام مشاوره مدارس نیز از دیگر موضوعات مورد توجه نمایندگان بود. آنان بر توسعه خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی و تربیتی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها تأکید کردند و خواستار توجه بیشتر به سلامت روان دانش‌آموزان شدند.

نمایندگان همچنین بر حرکت آموزش‌وپرورش به سمت آموزش‌های مهارتی، کاربردی و تربیت‌محور تأکید کردند و این رویکرد را متناسب با نیازهای نسل جدید و تحولات فناوری دانستند.

تأکید بر توسعه آموزش‌های فناورانه و استفاده از هوش مصنوعی

موضوع هوش مصنوعی و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند آموزش نیز در این نشست مورد توجه قرار گرفت. نمایندگان با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در این حوزه، بر استمرار برنامه‌های فناورانه و توسعه آموزش‌های نوین تأکید کردند.

تعیین تکلیف نیروهای نهضتی، پیش‌دبستانی و خرید خدمات، تقویت نیروی انسانی در مناطق دارای کمبود معلم، به‌روزرسانی تجهیزات هنرستان‌ها و مدارس و تأمین امکانات مورد نیاز واحدهای آموزشی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده از سوی نمایندگان بود.

حمایت از معلمان و پیگیری مطالبات فرهنگیان ادامه یابد

بخش دیگری از مباحث نمایندگان به معیشت و رفاه فرهنگیان، رتبه‌بندی معلمان، پاداش پایان خدمت و وضعیت بازنشستگان اختصاص داشت. نمایندگان ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده در پرداخت مطالبات فرهنگیان، بر استمرار این روند و تقویت برنامه‌های رفاهی و معیشتی تأکید کردند.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و املاک آموزش‌وپرورش، مولدسازی هدفمند دارایی‌ها و اختصاص منابع حاصل از آن به توسعه فضاهای آموزشی و رفع نیازهای مدارس، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

در بخش پایانی این نشست، بر ضرورت ارائه گزارش‌های دقیق‌تر از نتایج و اثربخشی اقدامات آموزش‌وپرورش تأکید شد، به‌گونه‌ای که علاوه بر اعلام تعداد پروژه‌ها و اقدامات انجام‌شده، میزان تأثیر آنها بر شاخص‌هایی همچون عدالت آموزشی، کاهش فاصله مناطق برخوردار و کم‌برخوردار، کاهش بازماندگی از تحصیل و ارتقای کیفیت آموزشی نیز مشخص شود.

نمایندگان همچنین بر ضرورت استمرار تعامل میان مجلس و وزارت آموزش‌وپرورش برای پیشبرد برنامه‌های تحولی تأکید کردند.