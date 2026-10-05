مدیرکل صداوسیمای استان یزد با اشاره به توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای دفتر خبر بافق، از تبدیل این دفتر به مجموعه‌ای فراتر از تولید اخبار خبر داد و گفت: پیگیری برای تحقق پوشش HD شهرستان بافق و افزایش ظرفیت این شهرستان در تولید و پخش برنامه‌های زنده در دستور کار صداوسیمای استان یزد قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، احسان کریمی میبدی در نشست با عوامل دفتر خبر بافق اظهار کرد: ظرفیت رسانه‌ای این شهرستان فراتر از تولید خبر است و دفتر خبر بافق امروز با فعالیت در حوزه‌های پخش زنده، مستندسازی، تولیدات رادیویی و خبری، عملاً به یک «دفتر رسانه‌ای فرهنگی» تبدیل شده است.

وی با اشاره به تولید برنامه رادیویی «آوای بافق» افزود: این برنامه با همکاری شهرستان بافق و با هدف معرفی آداب و رسوم، فرهنگ، سنت‌ها و رویداد‌های این شهرستان با استفاده از لهجه بافقی تولید و از رادیو یزد پخش خواهد شد.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد همچنین از راه‌اندازی بخش هوش مصنوعی دفتر خبر بافق با عنوان «هوشینو» خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت و تنوع تولیدات رسانه‌ای این دفتر باشد.

رضا فلاح فرماندار بافق نیز در این نشست با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات صداوسیما و محل فعالیت دفتر خبر شهرستان، اظهار کرد: در این نشست موضوعات و مطالبات شهرستان در حوزه رسانه مطرح و از سوی مدیرکل صداوسیمای استان یزد برای پیگیری برخی مسائل قول مساعد داده شد.

وی با اشاره به مطالبه مردم بافق برای برخورداری از پوشش HD گفت: پیگیری برای تحقق این مطالبه و فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم، از درخواست‌های مطرح‌شده در این نشست بود تا با توسعه امکانات فنی، زمینه حضور و نقش‌آفرینی بیشتر جوانان شهرستان در پوشش‌های زنده کشوری فراهم شود.

علی امینی معاون خبر صداوسیمای استان یزد نیز با اشاره به ظرفیت‌های دفتر خبر بافق در حوزه تولید اخبار جوانه‌ها گفت: یکی از فعالیت‌های مهم این دفتر، تهیه و تولید اخبار جوانه‌هاست که به‌صورت هفتگی از شبکه استانی و شبکه ملی، شبکه دو سیما، پخش می‌شود.

وی افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ مجموعه خبری در قالب اخبار جوانه‌ها تولید و پخش شده و رویکرد معاونت خبر، استفاده بیشتر از ظرفیت و توانمندی فعالان این حوزه در تولیدات آینده است.

امینی با اشاره به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولیدات خبری ادامه داد: با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و تولید بسته‌های ترکیبی، زمینه برای تولید برنامه‌ها و گزارش‌های موضوعی و تخصصی با همکاری عوامل دفتر خبر بافق فراهم خواهد شد.

در پایان این نشست، از عوامل و فعالان دفتر خبر بافق به پاس تلاش‌ها و فعالیت‌های آنان در عرصه اطلاع‌رسانی و تولیدات رسانه‌ای تجلیل شد.