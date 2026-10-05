به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شیلات مازندران از پیگیری برای رهاسازی پنج گونه ماهیان خاویاری دریای خزر در پشت سد شهید رجایی ساری خبر داد.

نیما حسین زاده از پیگیری برای رهاسازی پنج گونه ماهیان خاویاری دریای خزر در پشت سد شهید رجایی ساری خبر داد و گفت: این طرح در صورت نهایی شدن مجوزها، می‌تواند به عنوان یک طرح نمونه برای ذخیره‌گاه‌های ژنتیکی ماهیان خاویاری در سد‌های استان‌های ساحلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به برنامه‌های در دست پیگیری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی ماهیان خاویاری افزود: علاوه بر ذخیره ژنتیکی ماهیان خاویاری در دریای خزر، یک ذخیره‌گاه ژنتیکی در محیط‌های پشت سد‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل شیلات مازندران ادامه داد: امیدواریم با همراهی شرکت آب منطقه‌ای و سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مقدمات اجرای این طرح فراهم شود.

حسین‌زاده با بیان اینکه در مرحله نخست، پشت سد شهید رجایی ساری به عنوان محل نمونه این طرح مدنظر قرار گرفته است گفت: هدف این است که پنج گونه ماهیان خاویاری موجود در دریای خزر، پس از طی مراحل قانونی و تأیید الزامات علمی و زیست‌محیطی، در این محدوده رهاسازی شوند.

وی تاکید کرد: چنین ذخیره‌گاه‌هایی می‌تواند به عنوان یک پشتوانه ژنتیکی در کنار دریای خزر عمل کند و در صورت موفقیت طرح، امکان استفاده از این تجربه در دیگر سد‌های استان‌های ساحلی نیز وجود خواهد داشت.