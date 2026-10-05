افزایش سطح زیرکشت سیر در پارس‌آباد استان اردبیل، نگرانی‌ها از مازاد تولید و افت قیمت این محصول در زمان برداشت را افزایش داده است؛ موضوعی که مدیریت الگوی کشت و بازاررسانی مناسب را ضروری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در دل دشت‌ زرخیز مغان، این روزها قصه‌ای تکراری اما تلخ را شاهدیم. قصه افت قیمت سیر تازه و رنجی که باز هم بر شانه‌های کشاورزان پارس‌آباد سنگینی می‌کند.

سیر اولین محصولی است که هر سال از دل زمین‌های شهرستان پارس‌اباد سر برمی‌آورد؛ محصولی مرغوب که آوازه‌اش از بازارهای محلی گذشته و به شهرهای دور رسیده است. اما درست در زمانی که کشاورز باید طعم شیرین دسترنجش را بچشد، بازار روی دیگر خود را نشان می‌دهد؛ قیمت‌ها کاهش می‌شکند و زحمت یک‌ساله نقره‌داغ می‌شود.

فقدان ساز و کارهای تنطیم بازار، نبود نظارت بر کشت متناسب با تقاضا، کمبود صنایع تبدیلی و اشباع بازارهای داخلی باعث شده سیر پارس‌آباد با قیمتی به فروش برسد که حتی هزینه‌های سرسام‌آور کود، سم و کارگر را هم جبران نمی‌کند و کشاورزی که ماه‌ها تلاش و هزینه کرده حالا ناچار است محصولش را به بهایی ناچیز عرضه کند بهایی که با تورم و گرانی نهاده‌ها هیچ سنخیتی ندارد.