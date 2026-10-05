چین و ژاپن همچنان به دنبال کاهش تنش‌ها بر سر موضوع تایوان و مسائل امنیتی هستند، نخست‌وزیر ژاپن، در سخنرانی پارلمانی خود چین را «همسایه‌ای مهم» خواند و خواستار ایجاد روابطی باثبات با پکن شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، در حالی که اختلافات چین و ژاپن بر سر موضوع تایوان و مسائل امنیتی همچنان ادامه دارد، نخست‌وزیر ژاپن امروز در سخنرانی پارلمانی خود چین را «همسایه‌ای مهم» خواند و خواستار ایجاد روابطی باثبات با پکن شد.

«سانائه تاکائیچی» اعلام کرد: ژاپن با وجود اختلافات، قصد دارد ارتباطات و گفت‌و‌گو با چین را حفظ و روابطی سازنده و باثبات ایجاد کند؛ با این حال تأکید کرد توکیو همچنان بر مواضع خود پافشاری خواهد کرد.

روابط دو کشور در ماه‌های گذشته بر سر اظهارات نخست‌وزیر ژاپن درباره احتمال دخالت این کشور در صورت وقوع درگیری بر سر تایوان و همچنین محدودیت‌های تجاری و صادراتی چین، با تنش روبه‌رو بوده است.

پکن نیز هفته گذشته اعلام کرده بود روابط چین و ژاپن در انتظار بازگشت به مسیر عادی‌سازی است.