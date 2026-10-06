به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی علی آبادی افزود: این طرح با هدف توسعه و غنی سازی پوشش جنگلی و با استفاده از گونه‌های متناسب با شرایط اقلیمی منطقه اجرا می شود.

همچنین طرح احیا و غنیسازی جنگل با بذر هم در ۲۵ هکتار از جنگل‌های سملقان در دستور کار است.

خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد.