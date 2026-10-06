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سرپرست اداره جنگلداری و جنگلکاری استان گفت: طرح توسعه جنگل با کاشت ۱۳ هزار اصله نهال در ۳۲ هکتار از جنگلهای منطقه هیرکانی-ایرانی- تورانی سملقان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهدی علی آبادی افزود: این طرح با هدف توسعه و غنی سازی پوشش جنگلی و با استفاده از گونههای متناسب با شرایط اقلیمی منطقه اجرا می شود.
همچنین طرح احیا و غنیسازی جنگل با بذر هم در ۲۵ هکتار از جنگلهای سملقان در دستور کار است.
خراسان شمالی دو میلیون و ۳۳ هزار هکتار عرصه منابع طبیعی دارد.