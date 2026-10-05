تندیس جایزه ویژه میناب سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان دراصفهان که برای نخستین‌بار به ساختار جوایز این رویداد افزوده شده است، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه میناب امسال به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و با تمرکز بر موضوع کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ به جشنواره افزوده شده و برای نخستین‌بار با تندیس مستقل به برگزیدگان فیلم‌های مرتبط اهدا خواهد شد.

تندیس این جایزه با طراحی حامد حکیمی و مسعود جزنی با نظارت هنری وحید حسین‌پور مشاور هنری دبیر جشنواره اجرا شده است.

طراحی این تندیس، بخشی از رویکرد تازه جشنواره در بازنگری هویت بصری سی‌وهشتمین دوره است. در این مسیر، نشان جشنواره بازطراحی شد و پوستر اصلی نیز با رویکرد و فضای بصری تازه‌ای شکل گرفت. طراحی و اجرای تندیس مستقل جایزه ویژه میناب و بازطراحی تندیس پروانه زرین نیز در امتداد همین هویت بصری انجام شده است.

«میناب» تنها بخش ویژه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان است. حامد جعفری، دبیر جشنواره پیش‌تر با اشاره به اهمیت این بخش اعلام کرده بود که همه بخش‌های ویژه این دوره به احترام کودکان شهید میناب کنار گذاشته شده‌اند و برای جایزه میناب، پوستر و تندیس مستقل طراحی خواهد شد.

بر اساس فراخوان جشنواره، جایزه ویژه میناب به بهترین آثار از میان فیلم‌های بلند، پویانمایی، آثار کوتاه، مستند و تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی حاضر در بخش‌های مسابقه با موضوع «کودکان و آسیب‌های ناشی از جنگ» تعلق می‌گیرد.

این جایزه به سی‌وهشتمین دوره محدود نخواهد ماند. دبیر جشنواره نیز پیش‌تر از رویکرد بنیاد سینمایی فارابی برای استمرار «جایزه میناب» خبر داده و اعلام کرده بود که آیین‌نامه اختصاصی این جایزه برای دوره‌های آینده در دست تدوین است.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری با استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهرماه در شهر دوستدار کودک اصفهان در حال برگزاری است.