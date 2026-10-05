با هوشیاری مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست تکاب و گزارش‌های مردمی، عملیات فروش غیرمجاز ۳۰ قطعه کبوتر وحشی ناکام ماند و این پرندگان پس از نجات، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عملیات ضربتی یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان تکاب منجر به نجات ۳۰ کبوتر وحشی شد که توسط یک سودجو زنده‌گیری شده بودند.

حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی، با اعلام این خبر گفت: متهم که قصد فروش این پرندگان را داشت، در پی گزارش‌های مردمی شناسایی و دستگیر شد.

جباری افزود: پس از کشف پرندگان و ادوات نگهداری، پرونده تخلف تشکیل و فرد متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کبوتر‌های کشف‌شده نیز پس از اطمینان از سلامت جسمانی و توانایی بقا در طبیعت، در یکی از زیستگاه‌های امن تکاب رهاسازی شدند تا به چرخه حیات بازگردند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان با تأکید بر اینکه «سلامت حیات‌وحش خط قرمز ماست»، از مردم خواست هرگونه موارد مشکوک خرید و فروش یا شکار غیرمجاز را از طریق سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.