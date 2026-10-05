به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم زنگنه در نشست خبری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم سپاه در تهران، قرآن را کتاب زندگی، رحمت و هدایت دانست و گفت: قرآن می‌تواند درد‌ها و آسیب‌های فردی و اجتماعی را درمان و مسیر هدایت جامعه را روشن کند.

وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و وجود فتنه‌ها و چالش‌های مختلف افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید به قرآن و آموزه‌های آن توجه و از ظرفیت این کتاب الهی برای هدایت جامعه استفاده کنیم.

معاون امور خانواده سپاه با اشاره به تغییر ساختار سازمان فرهنگی خانواده به معاونت امور خانواده گفت: توجه به خانواده کارکنان، از رویکرد‌های مهم سپاه است و یکی از محور‌های فعالیت این معاونت، توسعه برنامه‌های قرآنی و عترت است.

زنگنه درباره شانزدهمین دوره مسابقات قرآن خانواده کارکنان سپاه نیز گفت: این مسابقات در سه مرحله مقدماتی، نیمه‌نهایی و نهایی برگزار می‌شود و مرحله مقدماتی در همه رده‌های سپاه انجام خواهد شد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های این دوره، استفاده از سامانه‌های برخط برای تعیین سطح متسابقان است و برگزیدگان پس از طی مراحل مختلف، برای حضور در مرحله نهایی به صورت حضوری به مشهد مقدس اعزام می‌شوند.

معاون امور خانواده سپاه همچنین از برگزاری سومین دوره حضوری بخش «ستارگان قرآنی» خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ نفر در این بخش حضور خواهند داشت.

زنگنه هدف از راه‌اندازی این بخش را ایجاد فرصت برابر برای دیگر متسابقان عنوان کرد و افزود: از سال ۱۴۰۰ نخبگان قرآنی که در دوره‌های گذشته رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند، در بخش جداگانه «ستارگان قرآنی» به رقابت می‌پردازند تا سایر کارکنان و خانواده‌های آنان نیز فرصت بیشتری برای موفقیت در مراحل مختلف مسابقات داشته باشند.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی با حضور نخبگان قرآنی و استفاده از ظرفیت داوران ممتاز را از دیگر ویژگی‌های این دوره برشمرد و گفت: در مراحل تعیین سطح و رقابت نهایی، ۸۰ داور ممتاز قرآنی بر روند ارزیابی‌ها نظارت خواهند داشت.

معاون امور خانواده سپاه تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای فعالیت‌های قرآنی، ایجاد فرصت برابر برای خانواده کارکنان سپاه و شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی در خانواده بزرگ سپاه انجام می‌شود.