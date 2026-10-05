به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره امور عشایر قم گفت: جامعه عشایری استان شامل ۳۵۸ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۲۸۲ نفر است که با مدیریت ۵۶ هزار رأس دام سبک و چهار هزار رأس دام سنگین، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های غذایی ایفا می‌کنند.

علی زنگنه با اشاره به ساختار عشایر استان گفت: عشایر قم در قالب دو ایل بزرگ شاهسون و زند و یک طایفه مستقل کلکوهی در مناطق مختلف استان مستقر هستند.

وی افزود: عشایر کلکوهی در منطقه دشت مسیله و قمرود، ایل شاهسون در محدوده جاده قدیم قم-تهران و جعفرآباد، و ایل زند در منطقه قلعه‌چم مستقر می‌باشند.

رئیس اداره امور عشایر قم با تأکید بر ظرفیت‌های تولیدی عشایر افزود: علاوه بر گوشت قرمز، جامعه عشایری سالانه حدود ۲۱۵ تُن فرآورده‌های لبنی از جمله شیر، ماست، پنیر، کره و کشک تولید می‌کند.

علی زنگنه در پایان با اعلام ارزش اقتصادی سالانه تولیدات این جامعه، رقم ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال را اعلام کرد و اشاره کرد که عشایر قم علاوه بر بخش دامداری، در حوزه صنایع دستی مانند تولید قالی، قالیچه و محصولات چرمی نیز فعال هستند.