اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با هدف پاسداشت میراث فرهنگی و بازشناسی هنر پوشش اصیل مردمی، نخستین جشنواره لباس بختیاری را با عنوان «از دل زردکوه برای فردا» برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این جشنواره با هدف ارتقای سطح آگاهی هنرمندان و پژوهشگران درباره ارزش‌های فرهنگی پوشش بختیاری طراحی شده است.

این رویداد قصد دارد پیوند میان اصالت گذشته و زیبایی‌های آینده را در قالب آثار هنری و پژوهشی به نمایش بگذارد.

این جشنواره در دو بخش اصلی «دوخت لباس» (برای طراحان و خیاطان) و «پژوهش» (برای محققان و متخصصان حوزه فرهنگ و تاریخ) برگزار می‌شود.

هدف از برگزاری بخش پژوهشی، مستندسازی و تحلیل علمی الگو‌های پوشش سنتی برای حفظ این میراث در نسل‌های آینده است.

متقاضیان و هنرمندانی که مایل به شرکت در این جشنواره هستند، می‌توانند آثار خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ مهرماه ارسال کنند.