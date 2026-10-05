همزمان با هفته نیروی انتظامی، آیین تجلیل و تکریم جانبازان و خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان فراجا استان کردستان با حضور مسئولان استانی و فرماندهان نیرو‌های مسلح در سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، همزمان با هفته نیروی انتظامی، آیین تجلیل و تکریم جانبازان و خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان فراجا استان کردستان در سنندج برگزار شد؛ مراسمی برای پاسداشت کسانی که امنیت امروز کشور، یادگار ایستادگی و فداکاری آنان است.

در این مراسم، ادیب به جای پدر و به یاد پدرش حضور داشت؛ پدری که اسفند سال گذشته در راه دفاع از وطن به شهادت رسید. احسان نیز از دلتنگی روز‌های پس از شهادت پدر گفت؛ روایت‌هایی از فرزندان شهدا که جای خالی پدر را با افتخار به ایثار او درآمیخته‌اند.

در سوی دیگر، پدران و مادران شهدا با وجود داغی که بر دل داشتند، استوار و صبور همچون کوه ایستاده بودند؛ خانواده‌هایی که سال‌هاست سنگینی فقدان عزیزانشان را با سربلندی به دوش می‌کشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در این مراسم با اشاره به ویژگی‌های جنگ رمضان اظهار کرد: این جنگ ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که مهم‌ترین آن، جلوداری کاروان شهدا با شهادت فرماندهی کل قوا، خانواده ایشان و فرماندهان ارشد نظامی بود.

سردار علی آزادی، فرمانده انتظامی استان کردستان نیز با گرامیداشت یاد شهدا گفت: امروز به عزت و اقتدار ایران اسلامی به واسطه خون مطهر شهدا می‌بالیم و نیرو‌های مسلح میراث‌دار امانتی هستند که شهدا با خون خود از آن دفاع کردند.

سردار رضایی، فرمانده قرارگاه استانی شهید شهرامفر، نیز امنیت را زیربنای حرکت ملت‌ها به سوی عزت و پیشرفت دانست و تأکید کرد: هر ملتی برای فتح قله‌های عزت و شرافت مادی و معنوی باید از امنیت برخوردار باشد و این امنیت، مرهون خون شهداست.

در پایان این مراسم از جانبازان و خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان فراجا استان کردستان تجلیل و قدردانی شد.