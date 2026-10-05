برخورد یک دستگاه سواری سمند با تریلی در کیلومتر ۳۵ آزادراه تبریز ـ زنجان به جان‌باختن ۲ نفر و مصدومیت سه نفر انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی مرسلی رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بستان‌آباد گفت: بامداد امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه حادثه برخورد یک دستگاه سواری سمند با تریلی در کیلومتر ۳۵ آزادراه تبریز ـ زنجان، نرسیده به تونل شیبلی به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات معاونت امداد و نجات استان اعلام و یک تیم امداد و نجات از پایگاه بین‌جاده‌ای یادمان شهدای شیبلی بستان‌آباد به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: نجاتگران پس از رسیدن به محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه، عملیات امدادرسانی و رهاسازی را انجام دادند و یک فوتی و یک مصدوم را با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات فنی رهاسازی کردند.

این حادثه ۲ فوتی و سه مصدوم برجای گذاشته بود که مصدومان و جان‌باختگان پس از انجام اقدامات لازم به عوامل اورژانس و مراجع قانونی تحویل داده شدند. علت وقوع این تصادف در حال بررسی است.