به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضا در نشست خبری گفت: رزمایش جانفدا از دوم مهر در برخی شهرستان‌ها آغاز شده و روز یکشنبه ۱۹ مهر در مرکز استان و همزمان در شهرستان‌های نهبندان، طبس و قاین برگزار می‌شود.

سردار بهروز افزود: در این رزمایش تاکنون ۹۵ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در مرکز استان هستند و از همه جانفدایان دعوت می‌شود در این رزمایش شرکت کنند.

به گفته وی از گروه‌های مختلف نهادی، فرهنگی، پزشکی، دانشجویی، اجتماعی و آموزشی در این رزمایش ثبت نام کردند و از همه اقشار مختلف در این رزمایش حضور دارند.

سردار بهروز هدف از برگزاری این رزمایش را نشان دادن قدرت دفاعی و اقتدار و سازماندهی نیرو‌ها و آماده بودن در مقابل دشمنان اعلام کرد.