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فرمانده سپاه انصارالرضا از برگزاری رزمایش جانفدا، ۱۹ مهر جاری ساعت ۱۴ در خراسان جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده سپاه انصارالرضا در نشست خبری گفت: رزمایش جانفدا از دوم مهر در برخی شهرستانها آغاز شده و روز یکشنبه ۱۹ مهر در مرکز استان و همزمان در شهرستانهای نهبندان، طبس و قاین برگزار میشود.
سردار بهروز افزود: در این رزمایش تاکنون ۹۵ هزار نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر در مرکز استان هستند و از همه جانفدایان دعوت میشود در این رزمایش شرکت کنند.
به گفته وی از گروههای مختلف نهادی، فرهنگی، پزشکی، دانشجویی، اجتماعی و آموزشی در این رزمایش ثبت نام کردند و از همه اقشار مختلف در این رزمایش حضور دارند.
سردار بهروز هدف از برگزاری این رزمایش را نشان دادن قدرت دفاعی و اقتدار و سازماندهی نیروها و آماده بودن در مقابل دشمنان اعلام کرد.