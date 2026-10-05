

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در دیدار با سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان با بیان این مطلب گفت: هر کاری جایگاه خود را دارد، اما خدمت به بندگان خدا در مسیر اهداف توحیدی، از بهترین عبادت‌ها محسوب می‌شود.

آیت الله عبادی با تأکید بر ضرورت توسعه امکانات و رفع نواقص در حوزه حمل‌ونقل، افزود: خدمتگزاران این عرصه تلاش می‌کنند معایب را برطرف، نواقص را جبران و امکانات را توسعه دهند و این تلاش‌ها ارزشمند و قابل قدردانی است.

وی با بیان اینکه حمل‌ونقل تنها جابه‌جایی کالا و انسان نیست، گفت: مجموعه حمل‌ و نقل می‌تواند در گرایش‌ های معنوی و رشد جامعه نیز نقش‌آفرین باشد، چرا که فردی که برای کسب علم، امور معنوی یا زیارت اقدام می‌کند، به حمل‌ونقل نیاز دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به جا به جایی جمعیت‌های عظیم در مناسبت‌های مختلف، افزود: مدیریت این حجم از سفر و تردد، نیازمند تلاش و برنامه‌ریزی گسترده است.

آیت‌الله عبادی همچنین با اشاره به شرایط جهان و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه، گفت: امروز جهان با مشکلات و فساد گسترده‌ای مواجه است و جنایاتی که علیه مردم مظلوم، به‌ویژه کودکان غزه، صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده عمق بحران اخلاقی و انسانی در جهان است.

وی افزود: امیدواریم شرایط نرم‌افزاری جهان از شرک، کفر، ظلم و فساد فاصله گرفته و به سمت تمدن اسلامی حرکت کند.