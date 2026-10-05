به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: کشاورزان این شهرستان کشت زعفران را از ۳۵ هکتار مزارع خود آغاز کرده‌اند که نسبت به پارسال افزایش سه هکتاری داشته است.

محمدحسین خسروی افزود: زعفران به دلیل نیاز آبی پایین، ارزش اقتصادی مناسب و سازگاری با شرایط اقلیمی منطقه، یکی از محصولات دارای ظرفیت توسعه در شهرستان آباده به شمار می‌رود.

مهدی یزدان‌پناه مسئول تولیدات گیاهی شهرستان آباده هم بیان کرد: کشت زعفران در این شهرستان با رعایت توصیه‌های فنی اجرا می‌شود و میزان مصرف بنه پیشنهادی برای کشت، حدود هشت تن در هکتار است.

وی افزود: انتخاب بنه مناسب، رعایت تراکم و عمق مناسب کاشت و توجه به توصیه‌های کارشناسی از عوامل مؤثر در استقرار مناسب مزرعه و دستیابی به عملکرد مطلوب در تولید زعفران است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.