رئیس‌کل دادگستری استان گلستان از بازداشت سه نفر از کارکنان منابع طبیعی شهرستان رامیان در پی گزارش‌های مردمی و رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمود اسپانلو گفت: در پی دریافت گزارش مردمی به شماره ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان گلستان مبنی بر وقوع تخلف در شهرستان رامیان، موضوع برای بررسی به دادستان رامیان ارجاع شد.

بازداشت مأمور متخلف هنگام دریافت رشوه

رئیس‌کل دادگستری استان گلستان افزود: با پیگیری‌ها و رصد‌هایی که از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان گلستان صورت گرفت، یکی از مأموران منابع طبیعی که مظنون به دریافت رشوه و همکاری با قاچاقچیان چوب بود، هنگام دریافت رشوه بازداشت شد.

کشف چوب سرخدار از خودروی متهم

رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: در جریان دریافت رشوه و در بازرسی از خودروی متهم، مقداری چوب تزیین‌شده از درخت سرخدار کشف و ضبط شد.

بازداشت دو متهم دیگر

اسپانلو افزود: در ادامه تحقیقات، ۲ نفر دیگر از مأموران منابع طبیعی شهرستان رامیان که بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته در فرآیند دریافت رشوه و واگذاری چوب‌ها همکاری داشتند نیز شناسایی و بازداشت شدند. پرونده متهمان در دادگاه بخش فندرسک در حال رسیدگی است.

قدردانی از همراهی مردم

رئیس‌کل دادگستری گلستان با قدردانی از همراهی مردم در شناسایی تخلفات و مفاسد اداری و اقتصادی گفت: هم‌استانی‌ها می‌توانند علاوه بر مراجعه حضوری به حفاظت و اطلاعات دادگستری استان، گزارش‌های خود را تلفنی به ۱۲۷ اطلاع دهند.