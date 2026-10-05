پس از سال‌ها خشکسالی، با رهاسازی یک میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد، تالاب بین‌المللی کانی‌برازان دوباره به پناهگاهی امن برای پرندگان مهاجر تبدیل شد؛ حضور نخستین دسته‌های پلیکان‌های سفید در این تالاب، نشان از بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد، از مشاهده نخستین دسته از پلیکان‌های مهاجر (حدود ۱۰۰ قطعه از گونه پلیکان سفید) در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان خبر داد.

فاروق سلیمانی افزود: این پرندگان بزرگ با هدف استراحت و تغذیه در روز‌های گذشته وارد این زیستگاه شده‌اند و انتظار می‌رود در روز‌های آتی، تعداد آنها افزایش یابد.

سلیمانی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کاهش دمای هوا در مناطق شمالی سیبری و اسکاندیناوی، ورود این پرندگان را نتیجه طبیعی مهاجرت فصلی دانست.

وی تأکید کرد: کانی‌برازان به دلیل امنیت بالا و شرایط زیستی مناسب، همواره یکی از مهم‌ترین ایستگاه‌های استراحت پرندگان در شمال غرب کشور بوده است.

رئیس محیط زیست مهاباد با اشاره به بحران خشکسالی سال گذشته، افزود: در اقدامی کلیدی برای مهیاسازی این پناهگاه، یک میلیون مترمکعب حق‌آبه از سد مهاباد برای احیای تالاب رهاسازی شد. برخلاف سال گذشته که با خشکسالی مواجه بودیم، امسال کانی‌برازان با سطح آب مطلوب و محیطی امن، آماده استقبال از پرندگان آبزی و کنارآبی است.