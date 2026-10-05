مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد از صدور ۴ هزار و ۱۸۲ سند مالکیت روستایی در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: تثبیت مالکیت و توسعه حدنگاری، نقش مهمی در کاهش اختلافات ملکی، افزایش امنیت حقوقی و صیانت از اراضی ملی و دولتی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی اقبال با اشاره به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اظهار داشت: تحقق شعار «عدالت در تثبیت مالکیت» از اولویت‌های اصلی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد است و عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۵، بیانگر تلاش مجموعه این اداره کل برای تعیین تکلیف مالکیت‌ها و گسترش عدالت ثبتی است.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال، در مجموع ۴ هزار و ۱۸۲ برگ سند مالکیت روستایی صادر شده که از این میزان، ۱۳۸۲ برگ سند تنها در ماه ششم به متقاضیان تحویل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد ادامه داد: بر اساس آمار عملکرد، در پنج ماهه ابتدایی امسال نیز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ سند روستایی صادر شده بود که با احتساب عملکرد ماه ششم، مجموع اسناد صادرشده در نیمه نخست سال به ۴ هزار و ۱۸۲ فقره رسید.

اقبال با اشاره به روند صدور اسناد مالکیت از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون گفت: در این مدت در مجموع ۱۵ هزار برگ سند مالکیت روستایی در استان یزد صادر شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام گام مهمی برای تعیین تکلیف مالکیت‌ها، افزایش امنیت حقوقی و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی روستاییان از ظرفیت‌های اقتصادی املاک به شمار می‌رود.

عضو شورای قضایی استان یزد، اجرای طرح حدنگاری (کاداستر) و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی هوشمند را از عوامل مؤثر در کاهش ورودی پرونده‌های مرتبط با اختلافات ملکی به محاکم قضایی عنوان کرد.

اقبال گفت: عملکرد استان یزد در این حوزه، زمینه قرار گرفتن استان یزد در جمع رتبه‌های برتر کشوری را فراهم کرده و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات را نیز تسهیل کرده است.

وی با بیان اینکه سند مالکیت، هویت اقتصادی ملک محسوب می‌شود، افزود: تثبیت مالکیت می‌تواند زمینه استفاده از املاک برای دریافت تسهیلات بانکی، اجرای طرح‌های تولیدی و توسعه فعالیت‌های گردشگری را برای روستاییان فراهم کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان یزد همچنین از تداوم اجرای طرح حدنگاری در اراضی شهری خبر داد و گفت: در کنار تثبیت مالکیت اراضی روستایی، حدنگاری اراضی شهری، به‌ویژه در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، با جدیت دنبال می‌شود و روند اجرای طرح در این مناطق مطلوب است.

اقبال در پایان تأکید کرد: حدنگاری، زیربنای توسعه پایدار و یکی از ابزارهای مهم برای صیانت از انفال و اراضی ملی و دولتی است. تثبیت مالکیت‌های قانونی می‌تواند از تعرض و تجاوز به اراضی ملی و دولتی جلوگیری کند و این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.