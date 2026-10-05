به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سردار علی افضلی گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) با هدف شناسایی استعداد‌های برتر و نخبگان مهارتی، در سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد رقابتی با هدف افزایش انگیزه، خلاقیت و ارتقای سطح مهارت در کارکنان وظیفه و با همکاری سازمان‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و هلال احمر طراحی شده است.

افضلی گفت: این مسابقات به صورت سه مرحله‌ای مرحله شهرستانی: از ۲۶ تا ۳۰ مهر؛ مرحله استانی: از ۱ تا ۲۰ آبان‌ و مرحله کشوری (مرحله نهایی): از ۲ تا ۵ آذربرگزار می شود.

سردار افضلی یادآوری کرد: در این دوره، ۱۲ عنوان رشته مهارتی که دارای کاربرد مستقیم در بازار کار و معیشت پس از خدمت هستند، مورد رقابت قرار می‌گیرند.

وی، آمادگی جسمانی، حفاظت فیزیکی، کمک‌های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات، برنامه‌نویسی پایتون، عکاسی دیجیتال، تعمیرات سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر خودرو، سبک تعمیر و نصب دوربین مداربسته، برق‌کاری ساختمان، تعمیر آبگرمکن و پکیج، نصب و تعمیر کولر‌های گازی و آرایشگری مردانه را از عناوین رشته‌های این دوره از رقابت‌های مهارت آموزی کارکنان وظیفه برشمرد.

وی تاکید کرد: انتخاب این رشته‌های کاربردی، با نگاه به توانمندسازی اقتصادی کارکنان وظیفه و تسهیل در مسیر اشتغال و معیشت آنها پس از پایان خدمت قانونی، صورت گرفته است.