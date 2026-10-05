برنامه‌های «فرهنگشهر» با سفر به روستای زنجیرانِ فیروزآباد از رادیو فرهنگ و «جهان سیاست» با بررسی تحولات سیاسی و بین‌المللی از رادیو ایران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه رادیویی فرهنگ در برنامه «فرهنگشهر»، شنوندگان را به سفری مطالعاتی و روایی به روستای تاریخی «زنجیران» در شهرستان فیروزآباد استان فارس می‌برد تا گنجینه‌ای دیگر از جغرافیای فرهنگی و تاریخی ایران‌زمین را بازخوانی کند.

این برنامه با هدف شناسایی و معرفی نقاط کمترشناخته‌شده ایران و بررسی پیوند میان زیست مردمان بومی با جریان کلان تاریخ و تمدن کشور پخش می شود.

در این سفر روایی، بخش «موزه فرهنگشهر» با حضور دکتر مجتبی درودی، پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، به واکاوی لایه‌های کهن و زبانی این منطقه می‌پردازد. در ادامه، فضای زیست اقتصادی و اجتماعی روستا در بخش «بازارچه فرهنگشهر» با تحلیل‌های دکتر فیضی، عضو هیئت علمی دانشکده تاریخ دانشگاه شیراز، بررسی می‌شود.

همچنین در بخش «چینه‌های کاهگلی»، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های پژوهشی دکتر آرش صالح‌نیا، ابعاد معماری و مؤلفه‌های فرهنگی و ایران‌شناسی منطقه برای مخاطبان ترسیم خواهد شد.

«فرهنگشهر» تلاش دارد با روایتی جذاب، مخاطبان را در بطن تاریخ ملموس ایران قرار دهد. این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی فاطمه محمدیان‌فر، نویسندگی سمیه نازنینی و گویندگی راضیه گردکاهد، روایتگر این سفر تاریخی است. ارسلان جولایی نیز با اجرای هنرمندانه خود، فضایی تأثیرگذار و نمایشی برای شنوندگان فراهم می‌کند و هماهنگی برنامه بر عهده مژگان پارساحسینی است.

«فرهنگشهر» یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۹:۰۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «جهان سیاست» با نگاهی به مهم‌ترین تحولات سیاسی و بین‌المللی، نشست وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با سفرا و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران، تفاوت رویکرد‌های پلیسی در ایران و کشور‌های مدعی دموکراسی و تحولات منطقه غرب آسیا را بررسی می‌کند.

در بخش «دریچه»، نشست سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد و مهدی مقسومی، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، درباره ابعاد این نشست و موضوعات مطرح‌شده در آن گفت‌و‌گو خواهد کرد.

«میکروفون خبرساز» نیز به بررسی تفاوت رویکرد پلیس در ایران و کشور‌های مدعی دموکراسی اختصاص دارد و ابعاد مختلف این موضوع را از منظر عملکرد و رویکرد‌های پلیسی مورد واکاوی قرار می‌دهد.

در بخش «با تحلیل‌گران»، در آستانه سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا «طوفان‌الاقصی» تکرار خواهد شد؟، که علی ودایع، کارشناس سیاسی و بین‌المللی، به تحلیل ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی این موضوع می‌پردازد.

«نسخه اصلی» نیز تازه‌ترین تحولات یمن، حملات به تأسیسات آرامکو و تحولات جنوب تعز را مرور می‌کند.

برنامه «جهان سیاست» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی فاطمه ربانی و گویندگی اعظم لک، ساعت ۱۵:۳۰، از رادیو ایران پخش می شود.