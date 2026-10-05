در نخستین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان، میز خدمت فرهنگی با حضور عبدالسلام بلوچ‌زاده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در نخستین روز از بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان، میز خدمت فرهنگی با حضور عبدالسلام بلوچ‌زاده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آغاز به کار کرد. این میز تا روز پایانی نمایشگاه، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۱۹ با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مختلف استان برپا خواهد بود.

برنامه حضور دستگاه‌ها در این میز خدمت به شرح زیر است:

دوازدهم مهر؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان‌وبلوچستان.

سیزدهم مهر؛ آموزش و پرورش سیستان‌وبلوچستان.

چهاردهم مهر؛ مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری.

پانزدهم مهر؛ شهرداری.

شانزدهم مهر؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سیستان‌وبلوچستان.

هفدهم مهر؛ تبلیغات اسلامی سیستان‌وبلوچستان.

هجدهم مهر؛ ورزش و جوانان سیستان‌وبلوچستان.

این برنامه فرصتی برای ارتباط مستقیم مردم با مدیران دستگاه‌های اجرایی، پاسخگویی به مطالبات و پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

بیست‌ودومین نمایشگاه کتاب سیستان‌وبلوچستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان‌وبلوچستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از ۱۲ تا ۱۸ مهر ۱۴۰۵ در سالن دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان واقع در زاهدان برگزار می‌شود.