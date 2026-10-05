همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و در راستای اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برنامه ملی نماد، طرح «قاضی در مدرسه» در ۴۴ مدرسه و ۱۴ حوزه قضایی خراسان جنوبی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، طرح «قاضی مدرسه» برای دانش‌آموزان ۴۴ مدرسه در ۱۴ حوزه قضایی استان اجرا شد و مسئولان و قضات هر حوزه با حضور در مدارس، با ارائه مباحث حقوقی و پیشگیرانه، به پرسش‌های دانش‌آموزان پاسخ دادند.

رئیس‌کل دادگستری استان در این مراسم با اشاره به تغییر شکل آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان، فضای مجازی، آسیب‌های خلقی و عاطفی و رفتار‌های پرخطر و نامتعارف را از مهم‌ترین آسیب‌های امروز جامعه دانش‌آموزی عنوان کرد و گفت: اعتیاد دیجیتال، دسترسی زودهنگام به محتوا‌های نامناسب و بحران هویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله آسیب‌هایی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدجعفر عبداللهی، بر ضرورت تشخیص و شناسایی زودهنگام آسیب‌ها در مدارس تأکید کرد و گفت: اُفت تحصیلی مستمر یا بروز رفتار‌های پرخطر نباید صرفاً به‌عنوان بی‌انضباطی دانش‌آموز تلقی شود، بلکه می‌تواند زنگ خطری برای حرکت دانش‌آموز به سمت آسیب‌های اجتماعی باشد و لازم است مدیران، معلمان و مشاوران مدارس با این نشانه‌ها برخورد تخصصی و پیشگیرانه داشته باشند.

وی گفت: معلم علاوه بر نقش آموزشی، باید در فرآیند تربیتی نیز یک کنشگر فعال باشد و شیوه صحیح ارتباط با دانش‌آموز هنگام مواجهه با آسیب‌های اجتماعی را بشناسد.

رئیس‌کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدرسه و خانواده تأکید کرد و گفت: والدین نباید صرفاً به‌عنوان همراه در مسائل تحصیلی و نمرات دانش‌آموز دیده شوند، بلکه باید آنان را شریک تربیتی مدرسه دانست و از ظرفیت خانواده در مسیر تربیت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت برنامه ملی نماد گفت: در چارچوب برنامه ملی نماد، فراهم‌سازی بستر‌های قانونی و قضایی برای حمایت از دانش‌آموزان در معرض آسیب یا آسیب‌دیده و همچنین تسریع در حمایت‌های قانونی و قضایی از این قشر مورد توجه قرار دارد.

مهدی مرتضوی، طرح «قاضی مدرسه» را یکی از اقدامات آموزشی و پیشگیرانه در این زمینه دانست و گفت: این طرح با هدف ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان، کاهش بزهکاری در مدارس و پیشگیری از ورود نوجوانان به چرخه آسیب‌های اجتماعی و تشکیل پرونده‌های قضایی اجرا می‌شود.

وی گفت: در قالب این طرح، قضات با سابقه و صاحب‌نظر با حضور در مدارس، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و گفت‌و‌گو با دانش‌آموزان، والدین و کادر آموزشی، موضوعاتی از جمله پیامد‌های حقوقی و کیفری رفتار‌های پرخطر، جرائم سایبری، آسیب‌های فضای مجازی، مواد مخدر و حقوق شهروندی را تبیین می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح قاضی مدرسه در ۱۳۰ مدرسه استان در سال گذشته، گفت: اجرای این طرح بدون همراهی قضات و حضور آنان در مدارس و پاسخگویی به پرسش‌های دانش‌آموزان، اولیا و کادر آموزشی امکان‌پذیر نبود و بازخورد‌های دریافتی از مدیران، مشاوران، معاونان پرورشی و دانش‌آموزان نشان‌دهنده اثربخشی این همکاری در افزایش آگاهی حقوقی و ایجاد امنیت روانی در محیط مدارس است.