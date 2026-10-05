ترکیه در ماه سپتامبر ، اعلام کرد : شاخص قیمت مصرف‌کننده در این ماه نسبت به ماه قبل ۱.۸۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۹.۷۳ درصد رسیده است، درحالیکه گروه مستقل تحقیقات تورم ترکیه آمار را بالاتر محاسبه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از آنکارا، جدیدترین آمار تورم ترکیه در ماه سپتامبر منتشر شد؛ آماری که همچنان از اختلاف قابل توجه میان داده‌های رسمی مؤسسه آمار ترکیه و محاسبات گروه مستقل تحقیقات تورم حکایت دارد.

بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه سپتامبر نسبت به ماه قبل ۱.۸۴ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۹.۷۳ درصد رسیده است.

در مقابل، گروه مستقل تحقیقات تورم ترکیه (ENAG) میزان افزایش قیمت‌ها را به شکل محسوسی بالاتر محاسبه کرده است. بر اساس اعلام این گروه، تورم ماهانه سپتامبر ۲.۱۰ درصد و تورم سالانه ۴۶.۶۱ درصد بوده است.

به این ترتیب، اختلاف میان نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی TÜİK و برآورد ENAG به ۱۶.۸۸ واحد درصد می‌رسد؛ فاصله‌ای که نشان‌دهنده تفاوت قابل توجه در نتایج دو محاسبه از روند افزایش قیمت‌ها در ترکیه است.

در بخش تورم ماهانه نیز ENAG افزایش قیمت‌ها را ۰.۲۶ واحد درصد بیشتر از آمار رسمی محاسبه کرده است.

داده‌های سپتامبر نشان می‌دهد که با وجود قرار گرفتن نرخ رسمی تورم سالانه ترکیه در محدوده کمتر از ۳۰ درصد، فشار افزایش قیمت‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی این کشور است و تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده به‌طور مستقیم بر قدرت خرید و هزینه‌های خانوار‌ها تأثیر می‌گذارد.

TÜİK مرجع رسمی انتشار آمار تورم در ترکیه است، در حالی که ENAG متشکل از گروهی از پژوهشگران مستقل است که با روش محاسباتی خود، تغییرات روزانه قیمت کالا‌ها و خدمات را بررسی و شاخص تورم جداگانه‌ای منتشر می‌کند.