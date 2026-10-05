سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری یکی از اعضای باند سارقان منزل خبر داد که با ترفند نذری دادن وارد خانه یک شهروند شده و پس از بستن دست‌وپای صاحبخانه، اقدام به سرقت وجه نقد و تلفن همراه کرده بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ محمد مقدسی سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: مأموران کلانتری ۱۱۲ ابوسعید در جریان رسیدگی به پرونده سرقت از منزل، تحقیقات برای شناسایی یکی از اعضای باند سارقان را آغاز کردند.

سرهنگ محمد مقدسی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم به همراه سه همدست خود، شامل یک مرد و دو زن، با استفاده از شگردی خاص و به بهانه نذری دادن وارد منزل شاکی شده‌اند.

بستن دست‌وپای صاحبخانه و سرقت اموال

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: اعضای این باند پس از ورود به خانه، با همکاری یکدیگر دست‌وپای شاکی را بسته و سپس بخش‌های مختلف منزل را مورد تفتیش قرار دادند.

وی گفت: سارقان پس از سرقت ۴۰ میلیون تومان وجه نقد و یک دستگاه تلفن همراه، از محل متواری شدند.

سرهنگ مقدسی ادامه داد: مأموران در ادامه با انجام اقدامات پلیسی و بهره‌گیری از اطلاعات منابع و مخبرین، موفق به شناسایی یکی از متهمان شدند و دریافتند وی به یکی از پاتوق‌های فعال در محدوده خیابان خرمشهر رفت‌وآمد دارد.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی محل، متهم را هنگام مراجعه به این پاتوق و در حالی که سوار بر یک دستگاه خودروی پژو پارس آبی‌رنگ بود، دستگیر کردند.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در بازرسی اولیه از خودرو، ماده مخدر صنعتی که به صورت بسته‌بندی و جاسازی‌شده نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با توجه به شکایت ثبت‌شده در کلانتری، شاکی برای شناسایی متهم دعوت شد و ضمن تأیید هویت وی، شکایت خود را مطرح کرد. همچنین گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود صدمات و آثار جرحی ناشی از این حادثه به پرونده ارائه شد.

سرهنگ مقدسی گفت: متهم در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف کرد و بررسی سوابق وی نیز نشان داد که دارای ۴۰ فقره سابقه سرقت در سطح تهران است.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری سایر اعضای این باند و بررسی احتمال ارتباط آنها با سرقت‌های مشابه ادامه دارد و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.