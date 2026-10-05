به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قدرت‌الله بیک زاده گفت: برای اجرای طرح تشدید نظارت بر عرضه کالا‌های استراتژیک و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بازرسان این مدیریت با همراهی نمایندگان فرمانداری، اتاق اصناف و پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز شدند.

بیک زاده افزود: در این عملیات نظارتی، تعداد ۲۳۱ کیسه آرد یارانه‌ای که به صورت غیرقانونی در این محل نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

وی گفت: مجموع وزن این محموله ۹ هزار و ۲۴۰ کیلوگرم است که با صورت‌جلسه رسمی، برای گذراندن مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد با هشدار نسبت به عواقب هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا‌های اساسی، گفت: اولویت اصلی ما در تیم‌های نظارتی، رصد دقیق زنجیره تأمین است تا از هرگونه انحراف یا احتکار آرد که با معیشت مردم و نان مصرفی شهروندان در ارتباط است، جلوگیری شود.