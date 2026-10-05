به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، سعدالله منصوری با بیان اینکه گزارش‌های استانی از کاشت سویا در ۲۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان‌های شمال و شمال غرب حکایت دارد، تصریح کرد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که امسال ۴۵ تا ۵۰ هزار تن دانه سویا برداشت شود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی بالاترین میزان کشت سویا در ایران را ۹۰ تا ۱۰۰ هزار هکتار عنوان کرد و با بیان اینکه به دلیل کاهش صرفه اقتصادی، کشت سویا در سال‌های اخیر کاهش یافته، تصریح کرد: برنامه داریم که بر اساس تکلیف برنامه هفتم، طی ۵ سال سطح زیر کشت سویا به ۱۰۰ هزار هکتار برسد.

منصوری همچنین از افزایش تولید کنجد خبر داد و گفت: امسال بیشتر از۶۰ هزار هکتار از مزارع به کشت کنجد اختصاص یافته و پیش بینی می‌شود که از این سطح کشت، بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تن دانه کنجد برداشت شود.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی وزارت جهادکشاورزی گفت: اگر ۵۰۰ هزار هکتار از زمین هایی که در آنها گندم کشت می شود، به کشت دانه های روغنی اختصاص یابد، کل نیاز کشور به واردات روغن و دانه های روغنی و همچنین بخش بزرگی از نیاز صنایع دام و طیور به کنجاله رفع می شود.