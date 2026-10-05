به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بابل با اجرای طرح نفس (نجات فرزندان زن و شوهری که جنین آنها در آستانه سقط قرار دارد) ۳۹ نوزاد این شهرستان را از خطر حتمی مرگ نجات داده و این نوزادان به سلامت متولد شدند.

کاهش نگران کننده نرخ باروری در مازندران که به پایین‌ترین حد ممکن خود رسید و در اکثر شهرستان‌های استان نرخ باروری به زیر یک درصد رسیده است. در شرایط فعلی با توجه به پیشرفت‌های بهداشتی مرگ مادران بار دار در این استان به صفر رسید و از سوی دیگر مرگ نوزادان تازه متولد شده هم به پایین‌ترین حد ممکن خود رسید.

برخی از زوجین که به دلایل مختلف پس از بارداری خانم علاقه‌ای به فرزند آوری ندارند و در اندیشه سقط جنین هستند، دانشگاه علوم پزشکی بابل با اجرای «طرح نفس» و ارائه مشاوره‌های لازم، این زوج را از سقط جنین فرزندان منصرف و زمینه تولد آنها را فراهم می‌کند.

در حال حاضر مازندران جزو ۲ استان نخست کشور در پیری جمعیت است که به باور صاحبنظران با تداوم افول ازدواج و فرزندآوری و افزایش اقشار سالمند چالش‌های اجتماعی قابل توجهی طی چند دهه آینده گریبان‌گیر این دیار خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: جمعیت و جوانی ایران یکی از موضوع‌های بسیار مهم کشور است که کار‌های فراوانی در این حوزه انجام که بخشی مهمی بر عهده وزارت بهداشت است.

محمدعلی جهانی گفت: این دانشگاه با استفاده از ظرفیت‌های سمن‌ها برای جوانی جمعیت دستاورد‌های خوبی داشته و یکی از طرح‌هایی که در دانشگاه علوم پزشکی اجرا شده است کارگروه طرح نفس یا نجات فرزندان سقط است.

وی افزود: مرکز نفس شهرستان بابل مستقر در مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری از بهمن ۱۴۰۲ آغاز به کار کرد و تاکنون ۳۹ نوزاد از خطر سقط ارادی نجات یافته‌اند.

جهانی با اشاره به اینکه در همین راستا رویکرد مرکز نفس، فرهنگ‌سازی، مشاوره و حمایت از خانواده‌هایی است که به دلایلی تصمیم به سقط ارادی جنین خود می‌گیرند افزود: فعالیت‌های این مرکز که با مشارکت معاونت بهداشتی، معاونت درمان دانشگاه، بسیج جامعه پزشکی و خیرین سلامت در محور‌های فرهنگ‌سازی، مشاوره و حمایت‌های همه‌جانبه بهداشتی، درمانی و معیشتی از مادرانی که قصد سقط جنین دارند، است همچنین از خیرین نیک‌اندیش تقاضا داریم با مشارکت مالی در این مسیرِ انسانی، پناه خانواده‌هایی باشند که در تاریکیِ تردید، نیازمند یاری هستند.

مرکز نفس بابل کجا است؟

نشانی مرکز نفس: بابل، کمربندی شرقی، بوستان ۱۷، مرکز خدمات جامع سلامت شهید کشوری و شماره تماس مرکز نفس:۰۹۰۱۰۳۱۳۰۲۲ است.