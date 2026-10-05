به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالمطهر محمدخانی، امروز در نشست خبری ، با تشریح اقدامات مدیریت شهری تهران در جریان جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه و پس از آن، ۳ هزار و ۶۰۰ خانواده اسکان داده شدند که از این میزان، نزدیک به ۳ هزارو ۲۰۰ خانواده بیش از ۴۸ ساعت و برخی از آنها چند ماه در هتل‌های اصفهان اسکان اضطراری داشتند.

وی افزود: در بخش بازسازی، واحد‌های مسکونی که نیازمند بازسازی‌های جزئی و متوسط بودند، با هزینه کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان برای هر واحد، بازسازی شدند و این اقدامات به اتمام رسیده است.

محمدخانی ادامه داد: در بخش مقاوم‌سازی نیز ۲ هزاو ۵۳۹ واحد در نظر گرفته شده که ۵۵ درصد این اقدامات انجام شده است.

سخنگوی شهرداری تهران تصریح کرد: در بخش ودیعه مسکن نیز به ۲ هزارو ۳۷۰ خانواده ودیعه مسکن پرداخت شده و اسکان موقت آنها شکل گرفته است. منظور از اسکان موقت، اجاره ملک برای حداقل یک سال است تا تعمیرات، بازسازی یا نوسازی منزل آنها انجام شود.

وی همچنین گفت: بیش از ۷ هزار خانواده نیز کارت هدیه شهرداری تهران را برای خرید وسایل منزل دریافت کرده‌اند.

محمدخانی با اشاره به اقدامات آتش‌نشانان در جریان جنگ، گفت: با تلاش همکاران ما، به‌خصوص آتش‌نشانان قهرمان شهر تهران، ۴۲۷ شهروند یا هموطن در شهر تهران توسط عوامل امدادرسانی و آتش‌نشانی از زیر آوار بمباران‌ها نجات پیدا کردند.

وی افزود: آتش‌نشانان در شرایطی که احتمال اصابت‌های مجدد و چندباره وجود داشت، به عملیات امدادرسانی ادامه دادند و توانستند جان ۴۲۷ نفر را نجات دهند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: برخی از نیرو‌های آتش‌نشانی نیز به دلیل تعدد مأموریت‌ها و حضور دائمی در لحظات اولیه، دچار بیماری‌های تنفسی شدند که امیدواریم سلامتی آنها به طور کامل بازگردد.

محمدخانی درباره تأمین کالا‌های اساسی در دوران جنگ نیز گفت: عرضه بی‌وقفه کالا‌های اساسی در ۳۱۶ میدان و بازار میوه و تره‌بار و ۵۵ فروشگاه شهروند انجام شد.

وی با اشاره به خسارت‌های مستقیم واردشده به شهرداری تهران، بیان کرد: در این مدت، بیش از ۳۲ هزار تماس با شماره‌های اعلام‌شده شهرداری تهران از سوی شهروندان برقرار شد و به این تماس‌ها پاسخ داده شد.

محمدخانی همچنین از انجام یک‌هزار و ۶۸۳ مورد ارزیابی ایمنی سازه‌ها و ساختمان‌ها خبر داد و گفت: این اقدام با مشارکت مجموعه‌های مختلف انجام شد تا مشخص شود هر سازه نیاز به مقاوم‌سازی دارد یا باید تخریب و دوباره ساخته شود.

وی در ادامه به حضور گروه‌های جهادی در تهران اشاره کرد و گفت: بیش از ۱۵ هزار نفر از نیرو‌های جهادی در بخش‌های مختلف، از حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تا خدمات شهری، معراج شهدا و بهشت زهرا (س)، به تهران آمدند و در کنار مدیریت شهری به مردم کمک کردند.

سخنگوی شهرداری تهران افزود: این نیرو‌ها از استان‌های مختلف و با تخصص‌های گوناگون در تهران حضور پیدا کردند؛ از استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی در حوزه‌هایی مانند روانشناسی که برای غربالگری و کمک به خانواده‌ها در هتل‌ها حضور داشتند تا گروه‌هایی که در زمینه نصب و برش شیشه و فعالیت‌های عمرانی همکاری کردند.

محمدخانی با اشاره به طرح تثبیت قیمت کالا‌های اساسی افزود: دیروز این خبر خوش از سوی دولت و همچنین شهردار تهران اعلام شد که با دستور و تأکید ویژه رئیس‌جمهور، یک کمیته هفت‌نفره در دولت تشکیل شده تا این طرح توسعه پیدا کند و در سایر شهر‌ها نیز با مشارکت شهرداری‌ها، تثبیت قیمت کالا‌های اساسی انجام شود.

وی افزود: در این کمیته هفت‌نفره، وزیر کشور، وزرای مسئول در این حوزه و شهردار تهران حضور دارند و امیدواریم با حمایت رئیس‌جمهور و همراهی دولت، این مدل در سایر شهر‌ها نیز توسعه پیدا کند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در تهران، این طرح نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را به عنوان جامعه هدف در نظر گرفته است. بر اساس آخرین آمار رسمی سرشماری، جمعیت ساکن تهران بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است که این عدد احتمالاً در حال حاضر افزایش یافته است.

محمدخانی گفت: در مرحله نخست، با همکاری بخش‌های مرتبط در دولت و قوه قضائیه و بر اساس سامانه‌های ملی موجود، شناسایی شهروندان تهرانی در حال انجام است. در کنار آن، ثبت‌نام در سامانه یا اپلیکیشن شهرزاد نیز انجام خواهد شد تا شناسایی دقیقی از شهروندان تهرانی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اگر فردی در این فرایند جا مانده باشد، از طریق سامانه شهرزاد می‌تواند با ثبت کد ملی سرپرست خانوار و کد پستی خود در این طرح قرار بگیرد و از مزایای آن بهره‌مند شود.

محمدخانی در ادامه با اشاره به موضوع مدیریت یکپارچه شهری گفت: به نظرم در وضع بسیار خوبی برای رسیدن به یک هدف بزرگ، یعنی مدیریت یکپارچه شهری قرار داریم. رویکرد شهرداری تهران این بوده که به جای طرح موضوع نبود مدیریت یکپارچه شهری، طی چهار، پنج سال گذشته به صورت ایجابی و داوطلبانه وارد موضوعاتی شود که مرتبط با مدیریت یکپارچه شهری است و تا جایی که می‌تواند در این حوزه مسئولیت بپذیرد.

وی افزود: این مدل مسئولیت‌پذیری در شهرداری تهران به نظرم بسیار کمک‌کننده است تا به سمت مدیریت یکپارچه شهری حرکت کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: در دو قوه دیگر نیز این باور و انتقاد جدی وجود دارد. رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف، که سابقه طولانی در مدیریت شهری دارند، به مدیریت یکپارچه شهری اعتقاد دارند و از آن حمایت می‌کنند. امیدواریم با نگاه و توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این طرح در مجلس به نقطه نهایی و قوت برسد.

محمدخانی گفت: از طرف دیگر، نگاه و توجه ویژه رئیس‌جمهور نیز این است که کار‌ها به شهرداری‌ها واگذار شود و دولت بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شهرداری‌ها تفویض کند.

وی تأکید کرد: با توجه به مدل مشارکت بسیار موفقی که میان دولت و شهرداری تهران در سال‌های گذشته شکل گرفته، به نظرم یک الگوی ارزشمند برای مدیریت یکپارچه شهری در حال شکل‌گیری است. البته اگر این موضوع به سرانجام نرسد و به عمر ما هم قد ندهد، ما همچنان در این زمینه اقدامات ایجابی خود را ادامه می‌دهیم.

محمدخانی همچنین درباره وضع اتوبوس‌های دوکابین تهران گفت: از مجموع ۲۰۰ اتوبوس دوکابین خریداری‌شده از چین، که در مسیر انتقال به کشور بودند، تاکنون ۱۰۱ دستگاه در شهر تهران فعالیت می‌کنند.

وی افزود: نکته مهم این است که تمام این اتوبوس‌ها در شرایطی وارد کشور می‌شوند که در ۳۶ سال گذشته فشار حداکثری علیه ایران و ملت ایران وجود داشته است و با وجود این شرایط، روند تأمین و ورود اتوبوس‌ها دنبال شده است.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: بخش دیگری از این اتوبوس‌ها شامل ۳۱ دستگاه در گمرک قرار دارد که امیدواریم مراحل آن به پایان رسیده باشد و به‌زودی وارد شهر تهران شود.

محمدخانی گفت: یکی دیگر از محموله‌ها نیز مورد اصابت موشک قرار گرفت و ۱۷ دستگاه اتوبوس در آن محموله آسیب‌های بسیار جدی دیدند.

محمدخانی با اشاره به برنامه شهرداری برای جبران این خسارت‌ها افزود: در این جنگ ترکیبی و همه‌جانبه، بنا داریم نقش خودمان را به صورت فعال ایفا کنیم. همین دیروز جلسات نهایی در شهرداری تهران برگزار شد و مقدمات نهایی شدن قرارداد خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین دیگر در حال انجام است تا خرید جدید از طرف چینی انجام شود.

وی ادامه داد: در کنار اتوبوس‌هایی که در حال ورود هستند، قرارداد جدید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

سخنگوی شهرداری تهران همچنین گفت: اتوبوس‌های سه‌کابین یا ۲۶ متری مربوط به متروباس نیز بارگیری شده‌اند و امیدواریم با تلاش ویژه همکاران ما و مجموعه‌های دیگر در دولت و نیرو‌های نظامی، بتوانیم آنها را به سلامت از مسیر عبور داده و وارد کشور کنیم.

محمدخانی خاطرنشان کرد: بنابراین، هم اتوبوس‌های قراردادشده و هم اتوبوس‌های ۲۶ متری در مسیر واردات قرار دارند، بسته نخست اتوبوس‌های دوکابین که ۲۰۰ دستگاه بود نیز تکمیل خواهد شد و قرارداد جدیدی هم برای خرید ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین خواهیم داشت