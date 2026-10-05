به گفته مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان در شش ماهه نخست امسال ۳۶ واحد صنعتی در زمینه‌های متنوع تولیدی از جمله غذایی، فلزی، غیر فلزی، شیمیایی، سلولزی و خدمات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا راشکی گفت: با بهره برداری از این واحد‌های صنعتی و تولیدی زمینه اشتغال مستقیم ۲۳۸ نفر فراهم شد و این امر نشانی از عَزم و همت والای مدیران و کارآفرینان در پویایی صنعت و تولید در این خطه از کشور را دارد.

وی ادامه داد: این ۳۶واحد صنعتی با سرمایه گذاری ۴۴۵۵ میلیارد ریال به مرحله تولید و بهره برداری رسیده است.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی سیستان و بلوچستان افزود: در مدت مشابه سال گذشته نیز تعداد ۳۹ واحد تولیدی با اشتغال ۳۹۳ نفر و سرمایه گذاری ۴۵۶۸میلیارد ریال در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیده است.

علیرضا راشکی گفت: در حال حاضر تعداد ۱۸۸۲واحد تولیدی با سرمایه گذاری ۷۷۷۹ میلیارد ریال و اشتغال قریب به ۱۸ هزار نفر در گستره شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسیده و مشغول فعالیت هستند.