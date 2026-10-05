مدیریت تعاون روستایی استان یزد با هدف حذف واسطه‌ها و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، زمینه عرضه مستقیم شیر تازه دامداران را در روستابازار تعاون روستایی فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای تحقق زنجیره «مزرعه تا سفره» و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به کالا‌های اساسی با قیمت مناسب، شیر گاوی درجه یک تولیدشده توسط دامداران استان یزد، به‌صورت مستقیم در روستابازار تعاون روستایی یزد عرضه می‌شود.

این اقدام در پی رایزنی‌های مدیریت تعاون روستایی استان یزد و انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری با تشکل‌های تحت نظارت انجام شده و با هدف کوتاه‌کردن زنجیره توزیع، حذف واسطه‌گری غیرضروری و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده در حال اجراست.

بر اساس این طرح، بخشی از شیر مازاد دامداران که با رعایت استاندارد‌های کیفی تولید می‌شود، از طریق شرکت تعاونی کشاورزی دامداران به‌صورت مستقیم در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد.

شیر تازه در این طرح با قیمت هر کیلو ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود تا ضمن ایجاد امکان دسترسی آسان‌تر مردم به محصول تازه و باکیفیت، بخشی از هزینه‌های ناشی از واسطه‌گری در فرآیند توزیع نیز کاهش یابد.

این طرح در چارچوب سیاست‌های تعاون روستایی برای حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری، ساماندهی بازار محصولات اساسی و تقویت ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده اجرا شده است.

شهروندان یزدی می‌توانند برای خرید شیر و سایر محصولات لبنی، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۴ و همچنین ۱۷ تا ۲۱:۳۰ به غرفه محصولات شیر و لبنیات شرکت تعاونی کشاورزی دامداران نیر در محوطه روستابازار تعاون روستایی استان یزد به آدرس یزد، بلوار دانشجو، نرسیده به سه‌راه تعاون، جنب شرکت آب منطقه‌ای مراجعه کنند.