معاون باغبانی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: پیش بینی می‌شود از این سطح امسال نزدیک به ۵۰ هزار تن هلو برداشت شود.

برداشت هلو از ۳هزار و ۸۰۰ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری

برداشت هلو از ۳هزار و ۸۰۰ هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی افزود: شهرستان سامان با ۲هزار و ۳۰۰ هکتار بیشترین باغات هلو را دارد که بیش از ۴۰ هزارتن هلو از آنها برداشت می‌شود.

وی ارقام هلو در استان را از ارقام دیررس دانست وگفت: رتاب، جی اچ‌ای، زعفرانی، کاردی و انجیری مهمترین ارقام علوی استان و میانگین برداشت بیش از ۲۵ تن در هکتار است.

به گفته‌ی مدیر باغبانی جهادکشاورزی استان، خرده مالکی بودن باغات مهمترین مانع استفاده از تکنولوژی‌های جدید درباغات، ۲۵ درصد ضایعات درموقع برداشت و نبود صنایع تبدیلی مهمترین چالش باغداران هلو در استان است که با توجه به محدودیت زمان عرضه در بازار از ارزش افزوده این محصول برای باغدار می‌کاهد.

برداشت هلو تا اواخر مهرماه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.