سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی از اتمام طرح «فرصت مهر ۱۴۰۵» خبر داد؛ طی این طرح، فضا‌های آموزشی، آزمایشگاهی و رفاهی دانشگاه در سراسر استان برای ارتقای کیفیت آموزش و رفاه دانشجومعلمان، بازسازی و تجهیز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مریم حسینی‌اصل، سرپرست دانشگاه فرهنگیان آذربایجان غربی، با اجرای طرح استراتژیک «فرصت مهر ۱۴۰۵»، زیرساخت‌های کلیدی این دانشگاه در مراکز مختلف استان مورد توجه قرار گرفته است.

او تأکید کرد که این عملیات شامل بهسازی و تجهیز دقیق فضا‌های آموزشی، خوابگاهی، اداری، ورزشی و همچنین محیط‌های حیاتی نظیر آزمایشگاه‌ها و آشپزخانه‌ها بوده است.

حسینی‌اصل با اشاره به اینکه هدف اصلی از این اقدامات، فراهم کردن بستری مناسب برای رشد علمی و رفاهی دانشجومعلمان است، افزود: ما تنها به بهسازی مقطعی بسنده نمی‌کنیم؛ بلکه در مسیر تدوین یک طرح جامع توسعه دانشگاه» حرکت می‌کنیم تا زیرساخت‌ها با نگاهی بلندمدت و منسجم توسعه یابند.

وی همچنین از تعاملات جاری با نهاد‌هایی همچون جهاددانشگاهی برای پیشبرد این اهداف یاد کرد.

او در پایان بر این نکته تأکید کرد که کیفیت تربیت معلم، مستقیماً با میزان پیوند میان آموزش‌های دانشگاهی و نیاز‌های واقعی جامعه گره خورده است.